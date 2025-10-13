KB손해보험, 새 시즌 멤버십 완판… 18일 의정부서 출정식 “창단 첫 우승 도전”

2024∼2025시즌 팬미팅. 사진=KB손해보험 스타즈 제공

남자프로배구 KB손해보험의 2025∼2026시즌 멤버십 2종이 모두 완판됐다. 한정판으로 출시된 ‘KB멤버십’ 50개는 판매 시작 1분 만에 모두 매진됐다. ‘STARS멤버십’도 모두 팔리며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

KB는 팬들과의 소통을 최우선적인 목표로 삼아 지난 세 시즌 동안 멤버십 팬 전용 오픈 채팅방을 운영하며 팬들의 요청 및 불편 사항을 실시간으로 모니터링하고 즉시 조치했다.

KB는 “이번 멤버십은 2025∼2026시즌 창단 첫 우승에 대한 팬들의 기대감과 더불어 세분화된 선예매 시스템, 다양한 상품 제공 등으로 팬들의 높은 만족도를 이끌어냈다”고 자평했다.

KB멤버십은 홈경기 선예매권, 티켓 할인권 뿐만 아니라 멤버십 한정 ‘바람막이형 맨투맨’이 포함되어 있다. ‘STARS멤버십’은 홈경기 선예매권과 티켓 할인권이 제공된다. 또한 멤버십 공통 혜택으로 오프라인 MD샵 5% 할인권과 구단 공식 행사 우선 참여권 등이 제공된다.

멤버십 혜택에 따라 KB는 멤버십 팬들과 함께 오는 18일 2025∼2026시즌 출정식을 의정부문화재단 소극장에서 진행한다. 시즌 개막 전 팬들과 선수들이 한층 가까이 호흡하는 자리로 마련된 이번 행사는 다양한 이벤트가 준비돼 있다. 출정식 공식 행사 전 선수들과 팬들이 함께하는 미니게임을 시작이다. 1부는 비시즌 일상과 시즌 준비과정 등 팬들과 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼가 진행된다. 2부 행사는 차기 시즌 우승을 향한 의지와 도전에 대한 각오를 담은 공식 출정식을 진행한다.

KB 관계자는 “이번 멤버십은 KB팬들에게 더 가까이 다가가고 더 나은 서비스를 제공하고자 새롭게 준비했다”며 “다가오는 2025∼2026시즌은 창단 첫 우승을 통해 팬들의 성원에 보답하겠다”고 소감을 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]