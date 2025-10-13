[준PO3 토크박스] “너클볼 타이밍 있었는데, 못 쓰겠더라고요. 팀이 걸린 경기잖아요”

사진=SSG랜더스 제공

“독박 쓰기 싫었어요(웃음).”

벌써 5번째로 맞이하는 가을야구, 그럼에도 여전히 떨리는 무대라는 사실에는 변함이 없다. 프로야구 SSG를 대표하는 베테랑 우완 불펜 노경은은 1984년생, 만 41세의 나이로 이번 포스트시즌(PS)을 헤쳐나가고 있다. ‘클래스’는 여전하다. 이번 정규시즌에서도 35홀드를 써내며 사상 첫 3년 연속 30홀드라는 굵직한 기록을 써냈고, 이번 가을에도 삼성과의 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 1~2차전에 모두 등판해 3⅓이닝 무실점을 수놓는 중이다. SSG가 자랑하는 철벽불펜의 기둥다운 활약이다.

긴장과 설렘이 교차하는 계절, 노경은은 “솔직히 올해 PS가 크게 뭔가 다른 느낌이 있거나 한 건 아니다. 그래도 가을야구는 항상 흥분된다. 누가 더 평정심을 잘 지키느냐에 따라 승패가 좌지우지된다는 생각은 옛날과 변함이 없다”고 활짝 웃었다. 마운드에 오르는 마음가짐도 늘 그대로다. “매 시간, 매 이닝이 다 중요하다. 항상 큰 거 한방만 조심하자고 생각하고 등판한다”고 목소리를 높여본다.

그가 구사하는 희귀한 구종, 너클볼을 혹시 가을무대에서 볼 수는 없을까. 가벼운 질문이 들어오자 긴장을 내려놓고 너털웃음을 지은 그는 “솔직히 한 번 던질 타이밍은 있었는데, (2차전이) 1점 차라 괜히 독박 쓰기 싫었다. 여유 있을 때 쓰고 싶다”며 “솔직히도 잘 못 쓰겠더라. 야구가 개인 스포츠도 아니고, 팀이 걸려 있는 경기이지 않나”고 미소 지었다.

바라보는 곳은 단 하나, 팀의 승리다. 노경은은 “단기전은 미국 메이저리그도 그렇지만 다 뒤죽박죽이다. 전 세계 어디든 똑같다. 언제 등판할지 모르니 항상 1회부터 대기하고 있다”며 “우리 팀도 오히려 1차전 지고 나서 분위기를 올렸다. 라커룸에도 일부러 더 크게 음악을 튼다. 무조건 한국시리즈까지 가보겠다”고 힘줘 말했다.

