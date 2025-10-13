‘일본전 1도움’ 파라과이 미드필더 경계심 “한국전, 모든 포지션에서 대비해야”

한국과 평가전을 앞둔 파라과이 축구대표팀 다미안 보바디야가 13일 경기 고양시 고양종합운동장에서 기자회견을 하고 있다. 사진=뉴시스

“한국은 수준 높은 선수를 많이 보유하고 있다.”

파라과이 축구대표팀 미드필더 홍명보호를 경계했다.

파라과이 미드필더 다미얀 보바디야는 13일 고양종합운동장에서 열린 한국전 공식 기자회견에서 “한국은 세계적인 선수를 보유하고 있다. 모든 포지션에서 대비해야 한다”고 목소리를 높였다. 파라과이는 14일 서울월드컵경기장에서 홍명보호와 10월 A매치 두 번째 경기를 치른다. 지난 10일 일본 원정에 나선 파라과이는 일본과 2-2로 비겼다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 37위의 파라과이는 한국(23위)보다는 14계단 낮다. 한국에 대한 경계심도 그만큼 높다. 보바디야는 “손흥민이 기대되고 이강인 역시 밸런스가 좋은 선수다. 김민재 역시 훌륭한 선수다”라며 “모든 포지션에서 잘 대비해야 한다”고 강조했다.

다미얀은 지난 일본전에서 풀타임을 소화하며 도움 1개를 올렸다. A매치 경험이 15경기로 많지는 않지만 한국 역시 주의해야 할 선수다.

그는 “내일 경기가 어려운 경기가 될 것이라고 생각한다”며 “한국 선수들의 수준이 높다는 것을 알지만 파라과이도 팀으로 성장하고 있고 특징을 갖춰가고 있기 때문에 기대된다”고 강조했다.

