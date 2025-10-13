[정치와 예능, 잘못된 만남?] 대통령 출연에 방송가는 '방긋'

냉장고를 부탁해 방송화면. JTBC 제공

이재명 대통령 부부의 예능 프로그램 출연이 녹화 시점과 맞물려 논란이 일었지만 방송가는 환영하는 모습이다. 시청률과 화제성 두 마리 토끼를 모두 잡으며 침체한 예능계에 활력이 됐다는 평가다.

13일 방송가에 따르면 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난 6일 연휴를 맞아 출연한 냉장고를 부탁해는 역대 최고 시청률인 8.9%를 기록했다. 이는 전주(41회·1.4%) 대비 약 7.4%포인트 상승한 수치로, 2014년 첫선을 보인 냉부해 시즌1, 2를 통틀어 최고치다. 이전까지 가장 높은 기록은 2015년 8월 가수 지드래곤과 태양이 출연한 회차(7.4%)였다.

이날 이 대통령과 김 여사는 K-푸드를 홍보하기 위해 예능 출연을 결심했다면서 냉장고를 공개하는 대신 한우, 시래기, 더덕, 무 등 우리 제철 식재료를 소개했다. 정치적 주제가 아닌 일상적인 대화와 음식 이야기를 중심으로 소탈한 모습을 보였고, 집밥 메뉴, 식습관 등을 공개하면서 큰 관심을 받았다.

음식을 맛보는 이 대통령의 모습이 SNS에서 화제가 되기도 했다. 특히 웹툰 작가 김풍의 시래기 피자를 맛본 뒤 “요리는 장난스럽게 했는데, 맛은 장난이 아니다”라며 놀라는 장면은 짧은 클립으로 제작·확산되며 이슈가 됐다. 정치인, 행정가, 국가원수 등의 모습이 아닌 보통의 일상이 시청자의 호기심을 해소하고 공감을 유발하며 관심을 얻은 것으로 보인다.

방송 관계자들은 이러한 부분에 주목하고 있다. 정치인 부부의 일상은 시청자에게 신선하게 다가갈 수 있는 포맷이라는 설명이다. 한 예능 관계자는 “정치인이 아닌 한 사람으로서의 대통령 부부 모습을 보여주는 콘텐츠는 대중의 궁금증을 해소하고, 예능 프로그램의 본질적인 재미를 살릴 수 있다”며 “예능이 사회적 경계를 허무는 플랫폼으로서 역할을 하고 있다”고 말했다.

또 “대통령 부부의 등장은 프로그램의 시청률 상승뿐 아니라 국내외 미디어 주목도를 높이는 데도 도움이 된다”며 “특히 요즘 젊은 세대는 정치나 사회 이슈를 뉴스보다 예능이나 유튜브 같은 간접적인 콘텐츠로 접하는 경우가 많아, 이런 출연이 새로운 소통 방식으로 자리 잡을 수 있다”고 분석했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

