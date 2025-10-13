[정치와 예능, 잘못된 만남?] 李 '냉부해' 출연 소모전에 국민은 '피로'

이재명 대통령(왼쪽), 장동혁 국민의힘 대표 = 뉴시스

이재명 대통령 부부의 예능 프로그램 출연을 두고 여야가 주말 내내 공방을 이어가며 정치권은 뜨겁게 달아올랐지만 국민은 피로감만 쌓였다. 외교·민생 현안과 국정감사 등 중요한 과제가 산적한 상황에서 정치권이 소모적인 논쟁에만 몰두하고 있다는 비판이 제기된다.

◆‘48시간 실종설’ 제기로 시작된 공방

13일 정치권에 따르면 여야는 연휴 기간 내내 이 대통령의 예능 출연 적절성에 대해 설전을 벌이다 끝내 고소·고발전으로 번지며 대립의 수위를 높였다.

처음 문제 삼은 이는 주진우 국민의힘 의원이다. 그는 지난 3일 SNS를 통해 이 대통령의 예능 촬영을 공개적으로 비판했다. 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재로 국가 비상 상황이 이어지는 가운데 녹화를 강행한 점을 문제 삼은 것이다.

주 의원은 화재 발생 직후인 지난달 26일 밤부터 예능 녹화가 진행된 28일 오후까지 약 48시간 동안 대통령의 구체적인 행보를 공개하라고 요구했다. 국가 행정 시스템 마비 우려가 커지는 상황에서 방송 출연이 대통령으로서 적절한 판단이었는지 묻는 취지다. 대통령실은 곧바로 이 대통령이 화재 상황을 지속 보고받으며 조치를 지시했고, 비상 대책 회의 등을 진행하면서 녹화를 병행한 것이기에 국정 운영에 지장이 없었다고 해명했다.

◆여야 고발·고소전으로 번진 논란

그러나 논란은 더 확대됐다. 여야의 의견이 충돌했고 치열한 공방전을 이어갔다. 연휴가 끝난 뒤에도 양측의 신경전은 계속됐다.

장동혁 국민의힘 대표는 4일 “전산망이 마비된 심각한 상황에서 대통령 부부가 어떤 생각으로 예능을 촬영했는지 궁금하다”며 “이 대통령의 행적은 거짓말이었다. 거짓을 거짓으로 덮다가 결국 예능 녹화 사실을 시인했다”고 지적했다. 최보윤 국민의힘 수석대변인도 “국가 전산망 마비라는 위기 앞에서도 카메라만 바라보는 이 대통령의 정치쇼 본능이야말로 내로남불이며 위선의 정점”이라고 강하게 목소리 냈다.

그러자 김병기 더불어민주당 원내대표는 “대통령 내외의 예능 프로그램 출연은 K-푸드를 세계에 알리고 관련 산업과 수출을 촉진하기 위한 국가적 노력이었다”며 “그런데 국민의힘은 피자 한 조각, 떡볶이 한 접시까지 문제 삼으며 정쟁을 이어간다. 제발 이성을 되찾길 바란다”고 반박했다.

여야의 공방은 결국 고발전으로 치달았다. 칼은 민주당이 먼저 꺼내들었다. 모경종 민주당 의원은 5일 주 의원을 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다. 박수현 민주당 수석대변인은 “한가위까지 대통령에 대한 허위 사실로 흑색선전을 일삼는 국민의힘에 강력한 유감을 표한다”며 “대통령실의 설명을 거짓 해명으로 호도하면서, 정작 거짓과 왜곡으로 일관하고 있다”고 밝혔다.

주 의원도 맞대응했다. 그는 6일 “대통령실 강유정 대변인과 민주당 박 수석대변인을 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다”며 “예능 촬영 시점을 국민에게 은폐할 목적으로 ‘국정자원 화재 후 냉부해를 촬영했다는 주 의원의 문제 제기는 허위사실’이라는 취지의 적반하장식 거짓 브리핑을 했다”고 주장했다.

이후 민주당은 7일 장 대표를 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다. 민주당은 “국민의힘의 48시간 의혹 제기에 (대통령실이) 소상히 설명하자, 냉부해 출연으로 역프레임을 짰다. 내란 정당의 후안무치 억까(억지로 까다)”라고 강조했다. 여야가 하루 건너 서로 고소 고발을 이어가면서 지켜보는 국민은 피로감만 쌓이고 있는 현실이다.

장동혁 국민의힘 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다.

◆국감서도 화두될 전망

정쟁으로 이어진 이번 논란은 국정감사까지 확산될 조짐이다. 13일부터 국정감사가 본격 시작됐고, 국회 행정안전위원회의 행정안전부에 대한 국감에서는 국정자원 화재에 따른 초유의 정부 전산망 마비가 핵심 쟁점으로 떠오를 전망이다. 화재 여파로 인해 2주 넘게 행정 전산망 마비가 지속되고 있으며, 장애 발생 정보 시스템의 복구율은 35% 수준이다.

국민의힘은 이 대통령이 명절 연휴 기간 예능 프로그램에 출연한 사실을 국가전산망 마비 사태와 연결 지으며 공세를 펼칠 것으로 보인다. 장동혁 대표는 12일 간담회를 통해 “국감에서 이재명 정권의 무능과 실정을 하나하나 밝혀내겠다”며 “대통령이 국가전산자원 중요도는 국방에 비견할만하다고 말만 했을 뿐 중요한 시기에 예능 촬영에 몰두하고 있었다”고 밝혔다.

◆“여야는 물론 국민에게 득 될 것이 없는 논쟁”

정치권의 설전이 길어질수록 국민 반응은 냉소적이다. 관세 등 외교 문제와 민생 현안, 국정감사를 앞두고 여야가 서로 득이 될 게 없는 싸움을 하고 있다는 비판이 커지고 있다.

서용주 맥 정치사회연구소 소장은 최근 한 라디오쇼에서 “(냉부해 논쟁이) 생산적인 결과를 가져오는 일인가, 냉부해에 출연하지 않으면 국가 전산망이 정상화되느냐, 시스템이 정비되느냐”면서 “지금 여야는 국정자원 화재와 관련해 지난 정부에서 예산을 삭감한 이유, 데이터 이원화나 백업을 안한 이유, 화재예방 시스템에 예산을 투입하지 않은 이유 등으로 싸워야 한다”고 목소리를 냈다.

추석 연휴 밥상 위를 채웠어야 할 것은 국민 화합과 따뜻한 민생 이야기였지만, 실제로는 정치권의 끝없는 공방전과 고소·고발 소식뿐이었다. 그리고 이제 다음달 6일까지 이어질 국정감사 기간에도 이 같은 정쟁의 그림자는 짙게 드리울 것으로 보인다. 정치가 국민을 위한 해법을 내놓기보다 여전히 ‘상대방 때리기’에 몰두한다면, 국민의 정치 피로감은 더 깊어질 수밖에 없다.

