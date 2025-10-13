역시 최대 관심사는 수비… 부주장 이재성 “브라질전 상당한 교훈… 수비 얘기 많이 나눴다”

대표팀 이재성이 13일 경기 고양시 고양종합운동장에서 기자회견을 하고 있다. 사진=뉴시스

“수비에 대한 얘기를 많이 나눴습니다.”

역시 선수들의 최대 관심사도 수비다. 대표팀 부주장 이재성(마인츠) 역시 마찬가지였다.

홍명보 축구대표팀 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 14일 서울월드컵경기장에서 파라과이와 10월 A매치 두 번째 평가전을 치른다. 지난 10일 ‘삼바 축구’ 브라질에 0-5로 대패한 한국은 파라과이전 승리가 절실하다.

브라질전을 통해 교훈을 얻은 건 역시 부실한 수비였다. 경기 내내 끌려가며 제대로 저항할 기회조차 얻지 못했다. 파라과이전을 앞둔 선수단은 수비에 대해 어느 때보다 신경 쓰고 있다.

이재성은 14일 고양종합운동장에서 열린 사전 기자회견에서 “(브라질전을 마친 뒤) “수비를 1대1로 방어할 건지 지역 방어를 펼칠 것인지에 대한 얘기를 많이 했다”며 “수비에 대해 많은 얘기를 했다”고 강조했다.

대패했지만 그만큼 경험도 얻었다. 이재성은 “우리 팀에는 경험이 부족한 어린 친구들이 많다”며 “브라질전은 상당한 교훈이 됐다고 생각한다. 그 친구들이 월드컵 본선에서 만났을 때 그런 강호를 만났을 때 지난 경기를 생각할 수 있는 시간이 됐다. 각자 포지션에서 느꼈던 것에 대해 많은 얘기를 나눴다”고 전했다.

브라질전 대패에 대한 미안한 마음도 전했다. 이재성은 “브라질전에서 궂은 날씨에도 불구하고 경기장에 찾아와주신 팬 여러분께 진심으로 감사하다는 말을 전하고 싶다”면서도 “많이 기대하셨을 텐데 재미있는 경기를 펼치지 못해 죄송한 마음이 있다”고 했다.

그러면서 “파라과이전 준비를 잘하고 있다. 내일 경기는 재미있고 좋은 결과로 보답하기 위해 준비하고 있다”고 힘줘 말했다.

