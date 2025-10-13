‘뱀피르’, 2025 하반기 이달의 우수게임 수상

뱀피르 대표 이미지. 넷마블 제공

넷마블은 뱀파이어 컨셉의 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘뱀피르’가 2025 하반기 이달의 우수게임을 수상했다고 13일 밝혔다.

한국콘텐츠진흥원에서 주관하는 이달의 우수게임은 국산 게임 창작 활성화를 도모하고, 게임 제작 업체의 제작 의욕 고취에 기여하고자 마련된 상이다. 뱀피르는 일반게임 부문을 수상했다.

권영식 넷마블네오 대표는 “뱀피르는 과거 리니지2 레볼루션의 성공 신화를 이뤘던 개발진이 주축이 되어 처음부터 자체 IP로 도전해 만든 MMORPG”라며 “뱀피르를 사랑해주시는 이용자들과 소통에 더욱 힘쓰며, 글로벌에서도 인정받는 게임으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

넷마블은 수상을 기념해 접속 보상을 제공한다. 이용자들은 게임에 접속만 해도 이날부터 오는 19일까지 일자별로 ‘희귀 형상 소환권’, ‘아칠루트 세피라 11회 소환권 II’, ‘브리아 세피라 11회 소환권 II’, ‘희귀 탈것 소환권’ 등의 보상을 획득할 수 있다.

뱀피르는 지난 8월26일 출시됐다. 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재로 모바일과 PC 플랫폼으로 서비스 중이다.

출시 9일 만에 양대 마켓 매출 1위를 달성한 이후 현재까지 최상위권을 유지하고 있으며, 동시접속자 20만명을 돌파하는 등 장기 흥행의 기틀을 다졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

