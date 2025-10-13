[정치와 예능, 잘못된 만남?] “권위주의 근엄한 모습서 변화…제대로 일한 뒤 예능 출연은 문제 안돼”

대통령을 비롯한 유력 정치인의 방송 행보가 한층 활발해지면서 정치의 무대가 점차 대중문화로 확장되고 있다. 다만 정치인의 소통 행보는 늘 양면성을 갖는다. 대통령의 방송 출연이 진정한 효과를 내려면 정치적 메시지와 인간적 면모가 균형 있게 전달돼야 한다. 그렇지 않으면 소통 행보로 평가되는 게 아니라 단순한 정치쇼로 치부된다.

하재근 대중문화평론가는 13일 “출근도 제대로 안 하고 자신의 할 일은 등한시하면서 이미지 정치에만 몰두하면 당연히 문제”라며 “다만 일정을 다 지키고 할 일을 제대로 하는 와중에 예외적으로 예능에 출연한다면 국민에게 친숙한 모습을 보인다는 평가를 받을 것”이라고 정치인의 예능 출연 성공 요건을 짚었다.

이어 “과거 권위주의 시대에는 대통령이 항상 근엄한 모습만 보여줬지만 기본적인 업무를 잘 챙긴다는 전제하에 방송에서 한두 번씩 친숙한 모습을 보여준다면 크게 문제 삼을 수는 없을 것”이라고 설명했다.

방송가로서는 대통령과 같은 정치인의 출연이 시청률과 화제성 측면에서 놓치고 싶지 않은 카드다. 반발 여론에 대한 책임과 공정성을 고려하는 것 또한 필연적이지만 예능이라는 장르 특성상 한계가 있는 것도 사실이다.

하 평론가는 “정치 시사 프로그램이 아니라 예능이기 때문에 당연히 재미있는 모습 위주로 나갈 수밖에 없다. 장르의 특성상 이미지 미화라는 비판이 나올 수밖에 없는 것”이라고 말했다. 그러면서 “정치 현안에서 벗어나 정치인 개인의 이미지 선전 쪽으로만 이용될 수 있다는 점은 조심할 필요가 있다. 선거를 치르는 것과 마찬가지로 이미지 경쟁으로 흘러가는 게 아니라 정치인은 정책 대결로 가야 하기 때문”이라고 지적했다.

대통령뿐 아니라 유력 정치인들의 방송 출연도 최근 들어 쉽게 볼 수 있다. ‘SNL코리아’(쿠팡플레이)는 최근 여러 시즌에서 박지원·김동연·한동훈·김문수·홍준표 등 양당 정치인뿐 아니라 이준석·조국 등 제3지대 인사까지 망라했다.

하 평론가는 “과거 권위주의 시절에는 정치인이 친숙한 모습을 보이지 않았다. 요즘에는 정치인이 유권자에게 친밀하게 다가가려는 움직임이 있다. 소통이 점점 중요하다 보니 TV 출연의 의미가 크다”며 “요즘에 정치 무관심이 심각해서 대중이 뉴스를 잘 보지 않는다. 국민에게 더 가깝게 다가가기 위해서라도 사람들이 많이 보는 프로그램에 나오려고 하는 것”이라고 분석했다.

정치인이 국민과 소통을 하면 좋은 일이지만 자칫 이미지 정치에 악용될 수도 있다. 프로그램에 현혹되지 않고 메시지의 진정성이나 맥락을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 하 평론가는 “예능을 통해 정치인에게 관심이 생겼다면 이미지에 대한 호감에서 끝날 게 아니라 어떤 정책을 추진하고 있고 지지 기반이 어떤지 등 유권자 개개인이 정치인에 대해 깊이 있게 연구할 필요가 있다”고 강조했다.

이어 “방송국과 정치인도 과도한 이미지 정치로 흐르지 않도록 노력할 필요가 있지만 민주주의 유권자라는 것도 쉬운 위치가 아니다. 정치에 대해 공부를 해야 하는 일종의 의무가 있기 때문에 유권자 또한 이미지 정치가 되지 않도록 노력할 필요가 있다”고 힘주어 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]