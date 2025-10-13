“색채와 음악의 만남”…감성 치유 플랫폼 ‘컬러 사운드 테라피’ 주목

최근 문화·예술계에서 색채와 음악을 결합한 감성 치유 플랫폼 ‘컬러 사운드 테라피(Color Sound Therapy)’가 주목받고 있다. 정식 론칭 이후 일상 속에서 누구나 쉽게 접근할 수 있는 공감각 기반 치유 경험으로 입소문을 얻으며, 예술과 심리치유의 새로운 접점으로 관심을 끌고 있다.

Color Sound Therapy는 색이 지닌 고유한 정서적 에너지를 음악과 미디어 아트로 재해석해 제공하는 멀티미디어 콘텐츠 아카이브다. 이용자는 12가지 색상 가운데 자신의 감정과 맞닿은 색을 선택해 감상할 수 있다. 단순한 시청을 넘어 정서적 환기와 내면의 균형 회복을 돕는 과정은 현대 사회에서 늘어나는 정서적 피로와 불안을 해소할 수 있는 대안으로 평가된다.

이번 프로젝트는 색채심리와 예술치유 분야에서 다양한 연구를 이어온 PIB연구소와 미디어 아티스트 오지헌 작가가 공동으로 기획했다. PIB연구소는 색채가 지닌 정서적 힘을 과학적·심리학적으로 탐구해왔으며, 다양한 연구와 활동을 이어왔다. 또한, 자체 색채 체계인 ‘COLOR IN PHOS’를 기반으로 12가지 색상을 심리학적으로 정리해 콘텐츠 제작에 반영함으로써 그동안의 연구 성과가 실제 대중의 삶과 연결되는 통로를 마련했다. 연구소는 앞으로도 색채 데이터 기반의 검증과 전문가 네트워크 확장을 통해 예술과 심리치유가 만나는 새로운 융합 생태계를 만들어갈 계획이다.

오지헌 작가는 음악뿐만 아니라 미디어 아티스트로서 다년간의 창작 경험과 다양한 공감각적 예술 작업을 이어왔다. 그는 “누구나 지치는 순간이 있다. 그럴 때 색과 소리의 만남은 마음을 흔들고 다시 단단하게 붙잡아주는 힘을 발휘한다”고 설명하며 색채와 소리의 상호작용을 탐구하고, 감각의 경계를 허무는 작업을 통해 내면과 예술의 접점을 꾸준히 모색해왔다. 오지헌 작가는 특히 공감각적 개념인 ‘색청(color-hearing)’을 이번 프로젝트에서 대중적으로 풀어내 예술적 체험을 보다 생활 밀착적인 감정 케어 방식으로 확장시키고자 했다.

이 플랫폼은 단순한 감상용 콘텐츠를 넘어 전문가 활용까지 고려한 점에서 차별화된다. 색채심리학과 공감각 이론을 바탕으로 설계된 콘텐츠는 문화와 심리복지의 접점을 넓히는 실험으로, 심리상담사, 예술치료사 등이 현장에서 직접 사용할 수 있도록 구성됐다. 실제로 관련 분야 전문가들 사이에서도 관심이 높아지고 있다.

무엇보다도, 이 플랫폼은 대중과 전문가 모두에게 열린 구조라는 점에서 확장 가능성이 크다. 일반 이용자에게는 감성적 안정과 새로운 예술 체험을, 전문가에게는 실무 활용이 가능한 툴킷을 제공함으로써 예술과 심리치유의 경계를 허무는 교차점을 제시하고 있다. 향후에는 오프라인 전시와 테라피 연계 프로그램으로의 확장도 계획돼 있어 온·오프라인을 잇는 새로운 예술 치유 생태계로 발전할 가능성을 보여주고 있다.

Color Sound Therapy는 앞으로도 지속적인 콘텐츠 보강과 프로그램 확장을 통해, 색과 소리의 공감각적 치유 경험을 더 많은 사람들에게 전달할 예정이다. 예술적 체험과 정서적 회복을 동시에 원하는 이들에게 새로운 감성 예술의 장이 되어가고 있다.

