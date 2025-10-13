쿠시와 비비엔. 사진 = 비비엔 SNS 계정

모델 출신 프로듀서이자 소녀시대 유리의 사촌동생인 비비엔(VVN, 본명 차현정)이 동료 프로듀서 쿠시(본명 김병훈)와의 결혼 소감을 전했다.

비비엔은 12일 자신의 SNS에 “이 드넓은 세상 속에서 저희 두 사람이 만나 사랑을 이루기까지의 모든 순간들이 마치 운명 같았다. 저희 사랑의 제2막을 함께 축복해주신 모든 분들께 감사드린다”며 “예쁘게, 서로를 아껴주고 사랑하며 잘 살겠다”는 글을 올렸다.

함께 공개된 흑백 결혼사진 속 비비엔은 순백의 웨딩드레스를 입고, 쿠시는 턱시도를 차려입은 모습으로 등장했다. 특히 비비엔은 넷째 손가락에 낀 결혼반지를 들어 보이며 남다른 카리스마를 자랑해 시선을 끌었다.

한편, 쿠시는 2003년 힙합 듀오 스토니스컹크로 데뷔했으며, 2007년부터는 작곡가로 활동을 시작했다. 이후 빅뱅, 2NE1 등과 작업하며 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서로 이름을 알렸고, 현재는 테디가 설립한 더블랙레이블 소속으로 활동 중이다. 최근에는 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 OST ‘소다팝’과 ‘유어 아이돌’을 작곡하며 주목받았다.

비비엔은 2015년 쎄씨 모델 경연대회를 통해 데뷔한 뒤, ‘비비안’이라는 예명으로 활동했다. 이후 미국 버클리음악대학교를 졸업하고 더블랙레이블 소속 프로듀서로 전향했으며, 지난해에는 Mnet 아이랜드2: N/a에 프로듀서로 참여하며 화제를 모았다.

두 사람은 2016년 지인의 소개로 처음 만나 같은 해 7월 열애 사실을 공개했고, 9년의 교제 끝에 결혼에 골인했다.

