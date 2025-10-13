신지, ‘공개 연애가 실인 스타’ 1위…김민희·이정재 뒤이어

가수 문원, 신지. 사진 = 신지 SNS 계정

가수 신지가 ‘공개 연애가 득보다 실인 것 같은 스타’ 1위에 올랐다.

커뮤니티 포털사이트 디시인사이드는 지난 6일부터 12일까지 7일간 진행된 ‘공개 연애가 득보다 실인 것 같은 스타는?’ 설문 결과를 13일 공개했다.

총 20495표의 투표 중 3787표(19%)를 얻으며 1위에 올랐다. 현재 7살 연하 가수 문원과 공개 열애 중인 신지는 결혼을 앞두고 문원의 과거사가 공개되며 각종 사생활 논란에 휘말렸다. 이후 소속사를 통해 루머를 전면 부인한 바 있다.

2위는 2964표(15%)를 획든한 배우 김민희가 차지했다. 2017년부터 영화감독 홍상수와 공개 연애를 이어오고 있는 김민희는 대중의 비난을 받으며 공식 석상에서 모습을 감췄다. 이후 홍상수 감독의 영화에만 출연하던 김민희는 최근 득남한 것으로 알려졌다.

3위에는 2753표(14%)를 받은 배우 이정재가 이름을 올렸다. 대상그룹 임세령 부회장과 열애설을 부인해오던 이정재는 2015년 열애를 공식 인정했다. 그는 최근 한국인 최초로 찰리 채플린 어워즈를 수상했다.

이 외에 이도현, 한지민, 이채민 등이 뒤를 이었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]