1등 32건, 총 19만여 건 적중...축구토토 승무패 66회차 적중결과 발표

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 ‘베트맨’을 통해 지난 12일 진행된 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2028 예선 및 국내 프로축구(K리그2) 경기 등을 대상으로 실시한 축구토토 승무패 66회차의 적중결과를 발표했다.

이번 66회차에서는 1등 32건을 포함해 총 19만8549건의 적중이 발생했다. 참가자들의 경기 분석과 예측이 실제 결과와 잘 맞아떨어지며, 다수 적중이 발생했다.

2등 적중은 1796건, 개별 적중금은 15만7010원으로 집계됐다. 3등은 2만 7130건(5200원), 4등은 16만9591건(1670원)이었으며, 이를 모두 합산한 적중 금액은 총 14억1124만6450원이었다.

포르투갈·스페인·헝가리 등 강호들 승리...국내 리그 결과도 다수 적중

축구토토 승무패 66회차에서 선정된 14경기의 결과는 승(홈팀 승) 8경기, 무(무승부) 1경기, 패(원정팀 승) 5경기로 나타났다.

이번 회차에서는 포르투갈, 스페인, 헝가리, 노르웨이 등 유럽 강호들이 UEFA 유로 2028 예선에서 나란히 승리하며, 예측과 일치하는 결과가 다수 나왔다. 국내 K리그2 경기에서도 수원삼성이 천안시티를 5-0으로 완파했고, 충남아산이 경남FC를 1-0으로 꺾는 등 홈팀의 강세가 두드러졌다.

반면, 전남드래곤즈와 부산아이파크는 각각 안산그리너스, 부천FC를 상대로 패하며 희비가 엇갈렸고, 성남FC-인천유나이티드전은 대상경기 중 유일하게 2-2 무승부로 끝이 났다.

오는 14일 오후 7시 30분까지 구매가 가능한 축구토토 승무패 67회차는 한국-파라과이(2경기), 일본-브라질(1경기)전 등 A매치 빅매치를 비롯해 스페인-불가리아(10경기), 포르투갈-헝가리(8경기), 미국-호주(14경기) 등 세계 각국 주요 대표팀 경기들이 예정돼 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 회차에서는 참가자들의 예측이 경기 결과와 높은 일치율을 보이며, 다수의 적중자가 발생했다”며 “다음 회차에는 대한민국 국가대표팀의 친선 경기까지 포함되어 있어 팬들의 참여 열기가 더욱 높아질 것으로 기대한다”고 전했다.

축구토토 승무패 66회차 적중결과와 67회차 대상경기 정보는 베트맨(betman.co.kr)과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 ‘체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스’를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.

