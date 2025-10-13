이다해, 감각 넘치는 신혼집 공개…직접 꾸민 인테리어 감탄

배우 이다해가 신혼집 인테리어를 공개해 화제를 모았다. 사진 = 이다해 SNS 계정

배우 이다해가 신혼집 인테리어를 공개해 화제를 모았다.

이다해는 12일 자신의 SNS에 “반년 만에 우당당탕 상해집 인테리어 해방기”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이다해는 모델하우스를 연상케 하는 세련된 신혼집 곳곳에서 포즈를 취하며 새집을 소개했다. 전체적으로 화이트와 우드 톤을 중심으로 구성된 인테리어는 감각적인 간접 조명으로 아늑한 분위기를 더했다.

이다해는 “정말 아무것도 없었던 새집이라 손댈 곳이 생각보다 너무 많았던 나의 집”이라며 쉽지 않았던 인테리어 과정의 고충을 털어놨다.

이어 “아직도 부엌 공사랑 손볼 게 남았지만 전 집에서 이사 온 후, 반년 동안 호텔 생활에 짐 싸기 달인 모드로 살면서 나의 소중한 머리카락을 뜯어가며 인내심으로 드디어 완성한 공간”이이라며 집에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

그는 마지막으로 “나의 손길이 하나하나 담긴 이곳에서 이제 발 뻗고 편하게 자고 싶다. 제발 오래 가자. 이제 이사 못 한다”며 신혼집에서의 새로운 시작에 대한 설렘도 전했다.

한편, 이다해는 가수 세븐과 8년 열애 끝에 2023년 결혼했다. 중국어에 능통한 그는 현재 상하이를 기반으로 활동 중이며, 부부는 서울에 빌딩 세 채를 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 이들의 자산 가치는 최소 325억 원 이상으로 추정된다.

