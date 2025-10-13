BTS 지민, 생일 이벤트 1위…명동 전광판에 생일 축하 영상 송출

사진= 방탄소년단 지민. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 지민이 아이돌픽 생일 이벤트 주인공으로 선정됐다.

아이돌픽(idolpick)은 10월 생일을 맞은 아이돌을 대상으로 한 스페셜 투표 결과 지민이 가장 많은 팬들의 사랑을 받으며 1위에 올랐다고 밝혔다. 이번 투표는 9월 15일부터 24일까지 진행되었으며, 총 109,298P를 기록한 지민은 최종적으로 10만픽 달성 리워드를 받게 되었다.

지민은 이번 생일 이벤트를 통해 서울 명동의 대형 옥외 전광판에 10월 13일부터 일주일 간 자신의 생일을 축하하는 영상이 송출된다. 또한 10월 13일부터 3일간 서울 서대문역 옥외 전광판에서도 지민의 생일을 기념하는 영상이 공개될 예정이다. 관련 세부 사항은 아이돌픽 공식 사이트에서 확인할 수 있다.

한편 지민은 그룹 방탄소년단의 활동뿐만 아니라, 솔로 아티스트로서도 두각을 나타내고 있다. 지난해 발표한 솔로곡 ‘후(Who)’는 최근 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼인 스포티파이에서 누적 재생 수 20억을 기록하며, 지민의 아티스트로서의 입지를 더욱 확고히 했다. 또한, 지민은 다양한 기부 활동을 통해 선한 영향력을 실천하며 팬들의 마음을 사로잡고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

