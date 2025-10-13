‘삼성 외인타자 최초’ 디아즈, KBO 9~10월 MVP 수상

사진=뉴시스



거포 내야수 르윈 디아즈(삼성)가 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 9~10월 월간 MVP로 선정됐다. 디아즈의 개인 첫 월간 MVP 수상이자, 삼성 외국인 타자로서는 첫 수상이다.

디아즈는 기자단 투표 총 35표 중 30표(85.7%), 팬 투표 53만365표 중 28만6323표(54%)로 총점 69.85점을 받았다. 기자단 투표 0표, 팬 투표 7만8353표로 총점 7.39점을 기록한 오스틴 딘(LG)은 이번 투표서 2위에 올랐다.

9~10월의 디아즈 성적은 타율 0.412(3위), 7홈런(공동 2위), 28안타(공동 3위), 27타점(1위), 장타율 0,838(1위), 출루율 0.500(공동 1위) 등 대부분의 공격 지표에서 상위권에 이름을 올렸다. 특히 9월25일 대구 키움전에서 기록한 홈런으로 단일시즌 최다 타점 신기록(147타점)과 외국인타자 최다 홈런 신기록(49홈런)을 동시에 경신하며 KBO리그의 새 역사를 써 내려 갔다.

2025시즌 마지막 월간 MVP에 선정된 디아즈는 화려한 성적으로 정규리그를 마무리했다. 최종 50홈런과 158타점, 장타율 0.518로 세 부문에서 시즌 1위에 오른 가운데 연말 KBO 시상식에서 3관왕을 예약했다.

