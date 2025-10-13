제주SK FC, 제주대학교와 상호 브랜드 홍보 업무협약 체결

사진=제주SK FC 제공

프로축구 K리그1 제주SK FC가 제주대학교와 상호 브랜드 홍보 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 청년 세대 중심의 스포츠 콘텐츠를 통한 제주대학교의 청년 친화적 이미지를 부각하고, 지역 유일 프로스포츠구단 제주SK와의 협업을 통해 스포츠 분야에서의 새로운 교육 홍보 모델 창출을 목적으로 한다.

이번 협약에 따라 제주SK는 제주월드컵경기장 A보드 광고, 홈경기 전광판 광고, 제주SK SNS 숏폼 영상 하단 로고 노출, 테이블 좌석 랩핑 광고 등 광고 노출 빈도가 가장 높은 다중매체 시설물 및 매체를 선정해 제주대학교 영상물과 표어를 적극 노출해 '새로운 가치를 만드는 대학' 제주대학교의 브랜드 가치를 극대화시킨다.

더불어 제주SK 홈경기에 ‘제주대학교 브랜드DAY’를 개최하여 제주대 학생이 직접 만드는 부스 행사, 동아리 공연, 스타디움 투어, 스포츠마케팅 현업자 강연 등 제주대학교 학생들을 위한 다채로운 참여 프로그램을 마련한다.

업무협약식은 지난 3일 제주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 32라운드 전북 현대와의 홈 경기 킥오프를 앞두고 진행됐다. 구창용 제주SK FC 대표이사와 김일환 제주대학교총장을 비롯해 양사 관계자가 참석해 자리를 빛냈다. 특히 김일환 제주대학교총장은 시축자로 나서 이번 협약의 의의를 더했으며, 제주대학교 재학생들은 에스코트로 양팀 선수단과 함께 손을 잡고 경기장에 입장하며 뜨거운 박수를 받았다.

구창용 제주SK 대표이사는 "1952년 개교 이래 놀라운 질적·양적 성장을 이뤄내 '학생 성장의 요람'으로 자리매김한 제주대학교와의 협업이 상생발전과 새로운 가치 실현으로 이어지는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

