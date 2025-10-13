크래프톤, ‘PGS 9’ 말레이시아 개막…시청자 이벤트까지

글로벌 e스포츠 대회 ‘펍지 글로벌 시리즈(PGS)’ 개막. 크래프톤 제공

크래프톤이 펍지: 배틀그라운드(배틀그라운드)의 글로벌 e스포츠 대회 ‘펍지 글로벌 시리즈(PGS)’ 9번째 시즌을 개막한다고 13일 밝혔다.

PGS는 전 세계 24개 프로팀이 참가해 시즌 최강팀의 영예와 연말 열리는 펍지 글로벌 챔피언십 진출권을 두고 경쟁하는 국제 대회다. PGS 9은 이날부터 오는 19일까지 말레이시아 세렘반에서 승부를 겨룬다.

이번 대회에는 글로벌 파트너십을 맺은 10개 팀과 각 지역 시리즈에서 선발된 14개 팀이 참가한다. 참가 지역은 한국(PUBG WEEKLY SERIES), 중국(PUBG CHAMPIONS LEAGUE), 유럽·중동·아프리카(EMEA), 아시아 태평양(APAC), 아메리카(AM) 등 5개 권역으로 구성됐다.

대회의 운영방식은 그룹 스테이지(3일)와 파이널 스테이지(3일)로 운영된다. 24개 팀이 A·B·C 3개 그룹으로 나뉘어 라운드 로빈[1]방식으로 맞붙으며, 그룹 스테이지 상위 16개 팀이 파이널 스테이지에 진출한다. 모든 경기는 배틀그라운드 e스포츠 표준 규칙(S.U.P.E.R)[2]을 적용하며, 총 18매치 결과로 우승팀이 결정한다.

PGS 9의 총상금은 30만 달러(한화 약 4억원)이며, 우승팀에는 10만 달러가 수여된다. 또한 본 대회는 연말 PGC 2025 진출을 위한 주요 포인트가 부여되는 시리즈로, 팀별 시즌 운명을 결정짓는 중요한 무대가 될 전망이다.

PGS 9은 시청자 대상 참여 이벤트도 함께 진행된다. 대회 시청만으로 인게임 보상을 받을 수 있는 ▲드랍스(Drops), 방송 중 공개되는 코드를 입력하면 G-코인을 획득할 수 있는 ▲방송 코드 이벤트, 그리고 나만의 드림 스쿼드를 구성해 즐길 수 있는 ▲판타지 리그(Fantasy League)가 마련된다.

인기 스트리머들과 함께 색다른 관전 경험을 선사한다. 피오, 오아, 이노닉스, 블랙워크, 왓구홍길동, 박사장, 해묵, 엘리엇 등 인기 스트리머들이 코-스트리머(Co-Streamer)로 참여하여 또 다른 관람의 재미를 줄 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

