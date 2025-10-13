넷마블, ‘이블베인’·‘나혼렙: 카르마’ 등 지스타 출품작 공개

넷마블이 지스타 2025에서 이블베인, 나 혼자만 레벨업: 카르마, 일곱 개의 대죄: 오리진, 몬길: 스타 다이브, 쏠 인챈트 등을 선보인다. 넷마블 제공

넷마블이 다음 달 13일 부산 벡스코에서 열리는 국내 게임 전시회 지스타 2025에 신작 4종을 출품한다.

넷마블은 지스타 2025에서 112개 부스, 145개 시연대를 통해 프로젝트 이블베인, 나 혼자만 레벨업: 카르마, 일곱 개의 대죄: 오리진, 몬길: 스타 다이브 등을을 선보인다고 13일 밝혔다.

◆인류 구원 협동 액션 전투 ‘프로젝트 이블베인’

프로젝트 이블베인은 넷마블몬스터에서 개발 중인 3인칭 협동(Co-op) 액션 게임으로, 언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 그래픽과 근거리·원거리 무기를 실시간으로 교체하는 전략적이면서도 역동적인 전투가 특징이다.

이 게임은 이용자가 방대한 다크 판타지 세계관 속 부대원이 되어 인류 재건을 위한 임무를 수행하며 적왕의 악마 군단과 맞서는 스토리를 중심으로 전개된다. 최대 4인이 한 팀을 이뤄 전장에 침투, 다양한 미션을 수행하고 클리어한 후 더 높은 난이도의 미션에 도전하는 방식이다.

프로젝트 이블베인의 시연대가 마련되는 것은 이번 지스타가 처음이다. 관람객들은 현장에서 지스타용 싱글 모드를 직접 체험해볼 수 있으며, 이벤트존에서는 인플루언서들이 겨루는 협동전을 관전할 수 있다.

◆원작과 이어지는 새로운 스토리…‘나 혼자만 레벨업: 카르마’

나 혼자만 레벨업: 카르마는 로그라이트 액션 RPG로 모바일·PC 플랫폼으로 개발 중인 신작이다. 나 혼자만 레벨업 애니메이션을 기반으로 하며, 원작에서 상세하게 묘사되지 않았던 윤회의 잔을 사용해 과거로 돌아간 성진우가 차원의 틈에서 보낸 27년간의 군주 전쟁 서사를 담고 있다.

단판의 몰입도와 조작의 재미가 느껴지는 전투, 성장 및 파밍 요소를 결합하여 누구나 쉽게 접근할 수 있는 것이 특징이며, 로그라이트 장르의 특성상 매번 달라지는 전투 경험과 수집의 재미를 전달한다.

이번 지스타에서는 나 혼자만 레벨업: 카르마를 최초로 플레이할 수 있는 기회가 주어진다. 이용자들은 조작의 재미를 느낄 수 있는 전투 콘텐츠를 비롯해 성진우가 되어 원하는 무기를 고르고 차례차례 보스를 무찌르며 차원의 틈을 탐색할 수 있다. 시연 빌드에서는 5종의 무기와 7종 이상의 버프를 선택할 수 있는 타임어택 모드를 체험할 수 있으며, 빠른 시간 내 보스를 모두 처치할 경우 지스타 이벤트 랭킹보드에 오를 수 있는 기회가 주어지게 된다.

◆오픈월드 액션 RPG ‘일곱 개의 대죄: 오리진’

일곱 개의 대죄: 오리진은 전 세계 누적 판매 5500만부 이상을 기록한 인기 만화 일곱 개의 대죄 IP를 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 이 게임은 멀티버스 기반의 오리지널 스토리로 원작 일곱 개의 대죄, 묵시록의 4기사 캐릭터는 물론, 게임만의 캐릭터도 만나볼 수 있다.

오리진에서는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고, 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 영웅들의 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 무한히 변화하는 액션을 즐길 수 있다. 다른 이용자들과 함께 하는 파티 플레이도 지원한다.

이번 지스타에서는 스토리를 몰입감 있게 즐길 수 있는 스토리 모드, 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하는 오픈월드 모드, 원작에 등장하는 마신 3종과의 긴박감 넘치는 전투를 경험할 수 있는 보스 타임어택 콘텐츠를 공개한다.

이 게임은 콘솔·PC·모바일 플랫폼에 내년 1월28일 글로벌 동시 출시되며, 콘솔은 플레이스테이션5, PC는 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 출시된다.

◆실시간 태그 플레이로 즐기는 ‘몬길: 스타 다이브’

몬길: 스타 다이브는 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG 몬스터 길들이기의 후속작으로 ▲언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 그래픽 ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 시원한 전투 액션 ▲몬스터 포획과 수집 및 합성이 가능한 몬스터링 컬렉팅 등이 특징이다. 이 게임은 PC와 모바일을 포함한 멀티 플랫폼 출시 예정이며, 최근 2차 글로벌 비공개 테스트를 성황리에 마무리했다.

이번 지스타에서는 게임의 초반부 스토리와 보스 토벌 콘텐츠를 체험할 수 있으며, 론칭 트레일러 티저 2종과 신규 에피소드 지역 프리뷰가 함께 공개된다. 특히 신규 에피소드에서는 한국적 요소가 담긴 신규 지역과 매력적인 한국 컨셉 캐릭터들을 만나볼 수 있을 예정이다.

이 외에도 미공개 신작 쏠: 인챈트(SOL: enchant)의 야외 부스를 운영해 핵심 콘텐츠인 신권(神權)을 간접 체험할 수 있는 다양한 이벤트를 통해 풍성한 선물을 제공할 예정이다. 쏠: 인챈트는 신(神)이라는 차별화된 키워드를 바탕으로 개발 중인 MMORPG로, 리니지M 개발진이 주축인 신생 개발사 알트나인이 개발하고, 넷마블이 퍼블리싱하는 신작이다.

