하이브 아이작 리 의장·가종현 CEO, 빌보드 ‘라틴 파워 플레이어스’ 선정

아이작 리 하이브 아메리카 의장 겸 대표이사와 가종현 하이브 라틴 아메리카 CEO가 빌보드 라틴 파워 플레이어스 2025에 선정됐다.

미국 음악 전문 매체 빌보드는 지난 9일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 하이브 현지법인 경영진을 포함한 빌보드 라틴 파워 플레이어스를 발표했다.

빌보드 라틴 파워 플레이어스는 라틴 음악 산업에 영향력 있는 인물을 레이블 및 유통사, 멀티섹터, 퍼블리싱 등 여러 부문별로 선정한다.

리 의장과 가 CEO는 레이블 및 유통사 부문에 올랐다. 국내 엔터테인먼트사 경영진 중 올해 빌보드 라틴 파워 플레이어스에 선정된 것은 두 사람이 유일하다.

빌보드는 두 인물이 하이브 라틴 아메리카 출범으로 라틴 음악의 발전에 결정적인 발걸음을 내디뎠다는 것에 주목했다. 또한 빌보드는 멕시코 현지에서 차세대 남자 아이돌 그룹을 뽑는 리얼리티 시리즈 산토스 브라보스를 하이브 라틴 아메리카의 주요 성과로 꼽았다.

산토스 브라보스는 하이브의 ‘멀티 홈, 멀티 장르’ 전략을 라틴 아메리카에 이식하는 프로젝트다. 지난 8월부터 유튜브, 스포티파이, 미국 스트리밍 서비스 ViX(빅스) 등에서 방영하고 있다. 이달 21일 시리즈와 동명의 그룹 산토스 브라보스가 콘서트를 열고 데뷔할 예정이다.

가 CEO는 빌보드를 통해 “라틴 음악이 세계적인 인기를 얻고 있지만, 가장 큰 어려움은 장기적인 성장을 이끌어갈 탄탄한 인프라 부족”이라며 “(하이브 라틴 아메리카는) 최고의 인재 영입과 현지화 전략 구축뿐만 아니라 장기적 인프라 구축에 주력해왔다”고 말했다.

