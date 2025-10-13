‘현실 엄마’ 이지혜, 하와이 물놀이 중 뱃살 공개…‘우리끼리 비밀로 해줘’[스타★샷]

사진= 이지혜 SNS

그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 하와이에서 가족과 함께 즐긴 물놀이 중 자연스럽게 드러난 귀여운 뱃살로 화제를 모았다.

13일 이지혜는 자신의 SNS에 여행 근황을 공유했다. 사진 속에서 이지혜는 첫째 딸 태리와 둘째 딸 엘리 양과 함께 하와이 바다에서 물놀이를 즐기고 있으며, 커다란 거북이를 바라보는 모습이 담겨 있다.

사진에서 특히 주목을 받은 것은 이지혜의 크롭티 사이로 자연스럽게 드러난 귀여운 뱃살. 군살에 신경 쓰지 않고 털털한 매력을 발산하는 이지혜의 모습은 많은 이들에게 공감을 불러일으켰다. ‘현실적인 엄마’로서의 매력을 한껏 드러낸 순간이었다.

이지혜는 게시물 업로드 후 약 5분 뒤, 다시 한 번 SNS에 새로운 사진을 올리며 “거북이 보고 흥분해서 배 가리는 거 깜빡. 우리끼리 비밀로 해줘라”라는 재치 있는 멘트를 덧붙였다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 이들 가족은 SBS 예능프로그램 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’을 통해 일상을 공개한 바 있다.

특히 딸 태리 양을 연간 학비만 약 1,200만 원에 달하는 사립초등학교에 보냈다는 사실이 전해지며 화제를 모은 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]