베이비몬스터 'WE GO UP' MV 3일만 3000만 뷰 돌파

베이비몬스터가 'WE GO UP' 뮤직비디오로 유튜브에서 폭발적인 상승세를 이어가고 있는 가운데, 퍼포먼스를 담아낸 고퀄리티 콘텐츠로 본격적인 인기몰이에 불씨를 지핀다.

13일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터 미니 2집 타이틀곡 'WE GO UP' 뮤직비디오는 이날 오전 6시께 유튜브에서 3000만 조회수를 돌파했다. 공개 직후 1000만 뷰 도달까지 하루가 소요됐으나 2000만 뷰는 22시간, 3000만 뷰는 19시간까지 좁혀지는 등 점차 가속이 붙고 있는 것.

여기에 YG는 오늘 밤(14일 0시) 곡의 안무가 담긴 'WE GO UP' EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO를 선보인다. 뮤직비디오의 조회수 추이가 꾸준한 폭발적인 그래프를 그리고 있는 만큼 이번 영상은 또 다른 인기 상승세의 트리거가 될 것으로 예상된다.

앞서 양현석 총괄 프로듀서는 베이비몬스터의 새 앨범 소식을 전하며 뮤직비디오에 준하는 안무 영상을 예고했던 터. 실제 YG는 완성도를 최대로 끌어올리기 위해 일찌감치 사전 기획에 돌입했고 메가 크루와 협업으로 보다 규모감 있게 연출하는 것으로 결정했다. 이를 위해 안무 팀과 로케이션을 섭외해 수일간 촬영을 진행했다.

이날 업로드된 'WE GO UP' EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO D-1' 포스터도 음악 팬들의 기대감을 수직 상승시킨다. 어두운 밤 어둠이 깔린 광활한 활주로, 그 위를 비추는 조명이 압도적 스케일을 통해 최초로 베일을 벗을 베이비몬스터의 'WE GO UP' 퍼포먼스를 예감케 한다.

YG 측은 "뮤직비디오에 안무가 담겨있지 않기 때문에 팬 여러분의 아쉬움이 없지 않을 것으로 예상, 이번 영상에 특히나 심혈을 기울였다"며 "본격적인 컴백 활동의 신호탄이 될 이번 영상에 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.

한편 베이비몬스터는 지난 10일 미니 2집 [WE GO UP]으로 컴백했다. 타이틀곡 'WE GO UP'은 더 높은 곳을 향해 나아가겠다는 자신감 넘치는 메시지, 멤버들의 거침없는 래핑과 짜릿한 고음, 중독성 짙은 멜로디가 한데 어우러져 음악 팬들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]