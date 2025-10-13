서영택X오스틴킴, ‘불후’서 남성 듀오 최초 ‘P.S I Love You’ 하모니

가수 서영택과 오스틴킴이 ‘불후의 명곡’에 출연해 따스한 하모니로 관객들의 시선을 사로잡았다.

서영택과 오스틴킴은 지난 11일 저녁 방송된 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 726회 ‘아티스트 박정현 편’에 포르테나 이름으로 출연했다.

이날 두 사람은 박정현 1집 수록곡 'P.S I Love You'를 선곡했다. 포르테나는 “이 곡이 남성듀오로 불러진 적은 없다. 원키로 도전해봤다. 박정현 선배님의 이름이 새겨진 트로피를 얻기 위해 최선을 다하겠다”며 우승에 대한 열정을 드러냈다.

서영택과 오스틴킴은 4번째 순서로 호명되어 아름다운 하모니로 무대를 열었다. 여성의 음역대의 곡임에도 안정적으로 올라가는 고음과 섬세하면서도 따뜻한 감성, 그리고 특유의 풍부한 표현력을 선보이며 관객들의 큰 호응을 얻었다.

특히 두 사람은 웅장함과 감성을 모두 담아내며 ‘P.S I Love You’를 새로운 매력으로 완성했다.

무대를 지켜본 박정현은 "제가 경연을 안 해서 다행이다. 제 버전은 여자의 마음으로 수줍게 고백하는 느낌이었다면, 두 분은 당장 결혼을 해야 할 것 같이 힘 있고 남성적인 해석이었다. 덕분에 음악의 무한함에 대해서 느꼈다"며 극찬을 아끼지 않았다.

서영택은 한국예술종합학교 음악원, 프랑스 파리국립고등음악무용원을 졸업하며 엘리트 코스를 밟아온 성악가로, 크로스오버 그룹 포르테나의 멤버로 활동하며 많은 팬들의 사랑을 받고 있다. 최근에는 뮤지컬 ‘스트라빈스키’에서 ‘슘’ 역을 맡아 인상 깊은 연기를 선보였다.

오스틴킴은 JTBC 오디션 프로그램 ‘팬텀싱어4’에서 준우승을 차지한 크로스오버 그룹 포르테나의 리더이자, 주목받는 콘트랄토이다. 매력적인 중성적 보이스와 강렬한 개성으로 대중의 꾸준한 사랑을 받고 있다. 지난 9월 18일 그의 첫 번째 싱글 ‘허락하소서’가 발매되어 활발한 활동을 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

