스파이더와 손잡은 여자배구 흥국생명, 새 유니폼도 공개

사진=흥국생명 핑크스파이더스 제공

여자프로배구 흥국생명이 글로벌 스포츠 브랜드 스파이더와 손잡았다.

흥국생명은 13일 “스파이더가 흥국생명의 공식 스폰서가 됐다”고 발표했다. 고기능성 스포츠웨어로 잘 알려진 스파이더는 선수들의 역동적인 움직임을 극대화하는 기술력으로 경기력 향상과 최적의 경기 환경 조성을 지원할 예정이다.

흥국생명은 이번 협약은 선수단의 경기력 제고뿐만 아니라 팬들과의 소통 확대에도 초점을 맞췄다고 전했다. 양사는 어센틱 유니폼 출시 등을 통해 한층 더 열정적이고 신선한 배구 문화를 만들어 나갈 계획이다.

새 유니폼도 공개했다. 구단의 상징색인 마젠타 핑크를 중심으로 다양한 색과 선을 조화롭게 배치해 역동적인 디자인을 완성했다.

팀워크가 만들어 내는 에너지를 시각적으로 형상화했다. 입체적인 면 분할을 통해 코트 위 전략적 움직임과 리듬을 표현했다. 흥국생명은 “구단의 철학과 플레이 스타일을 동시에 담아냈다”고 전했다.

흥국생명 관계자는 “새 유니폼과 스파이더와의 협업으로 선수단과 팬 모두가 시즌을 더욱 특별하게 시작할 수 있을 것”이라며 “경기력 향상은 물론 팬들과의 교감을 더욱 강화하는 계기가 되길 기대한다”고 전했다.

