‘56세’ 엄정화, 완벽한 비키니 몸매 공개…이탈리아 해변에서 힐링

가수 겸 배우 엄정화가 이탈리아 남부 해변에서 비키니를 입고 여유로운 시간을 즐기는 모습을 공개했다.

12일 엄정화는 자신의 유튜브 채널 ‘Umaizing 엄정화TV’에 ‘엄정화 인생 첫 이태리 남부, 폴리냐노 아마레 100% 즐기기 | 이탈리아 Vlog (ENG)’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상 속에서 엄정화는 인생 첫 이탈리아 남부 여행지인 폴리냐노 아마레를 방문한 모습을 보여줬다. 엄정화는 보르보니코 다리를 건너 모나킬레 해변에 도착, 이탈리아에서 가장 아름다운 해변으로 손꼽히는 이곳에서 비키니를 입고 바다를 만끽했다.

영상 속에서 엄정화는 보라빛 비키니를 입고 군살 하나 없는 완벽한 몸매를 자랑하며 에메랄드빛 바다를 헤치며 수영을 즐겼다. 그는 또한 로제 와인을 한 잔 마신 후 바다로 뛰어드는 모습을 보여줬다. 56세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 활기찬 모습과 아름다운 몸매로 시선을 끌었다.

한편, 엄정화는 최근 하와이에서 촬영한 브이로그 영상이 유실돼 아쉬움을 표한 바 있다. 그는 “휴대전화로도 영상을 하나도 못 찍었고, 오즈모로 겨우 찍은 것도 다 날아가 버렸다. 이렇게 예쁜 곳에 와서 하나도 못 찍다니, 나 어떡하냐”며 안타까운 마음을 드러내기도 했다. 또한 엄정화는 짐 정리를 하지 않고 바로 이탈리아로 떠나 웃음을 자아냈다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

