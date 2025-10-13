체육공단, 2025년 우수 스포츠용품 선정 사업 추진

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)은 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 국내 스포츠용품 제조업 활성화 및 경쟁력 제고를 위한 ‘2025년 우수 스포츠용품 선정 사업’을 추진한다고 밝혔다.

본 사업에는 국내 중소기업이 제조·생산한 스포츠용품 중 현재 출시된 제품은 모두 출품할 수 있다. 1차 심사는 계량 20점(매출·대외 성과), 비계량 80점(고객·시장분석 등)으로 진행되며, 직접 생산 가능성 및 친환경 인증 등을 평가해 가점 5점을 받을 수 있다. 가격 대비 가치, 기능성 등을 평가하는 2차 실물 용품 심사를 통해 총 10개 품목이 선정된다.

체육공단은 심사 후 12월 초에 선정 제품을 발표할 예정이며, 선정된 기업에는 전시체험관 및 스포츠 대회와 연계한 홍보·마케팅 지원, 스포츠산업 수출지원 연계 사업 신청 시 가점 부여의 혜택이 주어진다.

참가를 희망하는 기업은 오는 31일 18시까지 스포츠산업지원 누리집에서 온라인으로 신청할 수 있다. 출품과 관련한 자세한 내용은 해당 누리집에서 확인하면 된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

