노벨문학상 ‘사탄탱고’, 판매량 33배 ‘껑충’

2025년 노벨문학상 발표와 함께 수상자 크러스너호르커이 라슬로에 대한 관심이 판매량으로 드러나고 있다.

13일 예스24에 따르면 크러스너호르커이 라슬로 작가의 도서는 노벨문학상 수상 발표가 이루어진 지난 9일 저녁부터 12일까지 이전 2025년 연간 판매량 대비 종이책은 8배, eBook은 84배의 판매 기록을 썼다.

◆‘사탄탱고’ 3일 연속 일별 베스트셀러 깜짝 1위… 한강 ‘소년이 온다’ 이후 최장기 1위

크러스너호르커이 라슬로의 대표작 ‘사탄탱고’는 노벨문학상 수상 발표일인 지난 9일부터 11일까지 3일 연속 예스24 일별 베스트셀러 1위를 기록했다. 수상 발표 당일부터 1위를 차지하고 이를 사흘 이상 유지한 사례는 최근 10년간(2015~2025) 2024년 한강 작가 외 최초이다.

한강 작가 이전에는 2017년 수상자 가즈오 이시구로의 ‘남아있는 나날’이 수상 발표 이틀째부터 2일간 일별 베스트셀러 1위에 오른 것이 최고 기록이었으며, 뒤이어 2020년 수상자 루이즈 글릭의 시 ‘눈풀꽃’이 수록된 ‘마음챙김의 시’가 6일째에 4위를 기록한 바 있다.

예스24 조선영 도서사업본부장은 “크러스너호르커이 라슬로 작가의 작품은 낯선 헝가리 소설임에도 수상 발표와 함께 곧바로 실시간 베스트셀러 1위에 올랐다”라며 “국내 독자들에게 생소한 작가와 작품이 많은 노벨문학상 특성상, 상의 유명세에 비해 1위에 오르기는 쉽지 않은데 이번 성과는 작년 한강 작가의 수상을 계기로 전반적인 관심이 크게 높아진 결과로 보인다”고 말했다.

◆크러스너 호르커이 라슬로 작가 저서 4일간 연간 판매량의 8배 판매

국내 출간된 크러스너호르커이 라슬로의 작품 6종 중 판매량 1위를 달리고 있는 ‘사탄탱고’는 수상 발표 이후 4일간(10/9~12) 이전 2025년 연간 판매량 대비 약 33배 판매됐다. 이외에도 판매량 2, 3위에 오른 ‘저항의 멜랑콜리’와 ‘라스트 울프’도 각각 31배, 39배 판매를 기록했다. 이러한 성원으로 지난 주간(10/6~12) 예스24 소설/시/희곡 분야 베스트셀러 5위권 내 1위와 5위를 ‘사탄탱고’와 ‘저항의 멜랑콜리’가 차지하기도 했다.

◆크러스너 호르커이 라슬로 작품 구매 1, 2위는 4050여성… 전통적 노벨문학상 관심 독자 증명

크러스너호르커이 라슬로 작가 저서 구매 성연령비 분석 시, 40대 여성(21.4%)와 50대 여성(19.2%)이 각각 구매 비율 1위와 2위를 차지했다. eBook 구매자 중에서는 30대 여성(17.2%)이 1위에 올랐다.

지난해 한강 작가의 수상 이후에는 40대 여성(25.0%), 2023년 욘 포세 작가 수상 시에는 50대 여성(22.5%)이 4일간 구매자 1위에 오르며 노벨문학상 수상 작품에 대한 4050 중년 여성 독자들의 높은 관심을 증명했다.

한편, 스웨덴 한림원은 9일 크러스터호르커이를 노벨문학상 수상자로 발표하면서 “묵시록적 테러 속에서 예술의 힘을 강렬한 흥미 유발과 비전 제시의 걸작으로 재확인시킨다”며 “그는 철학적이면서 암울하게 익살맞은 작품들은 가끔 긴 단 한 문장으로 전개한다”고 선정 이유를 밝혔다.

노벨위원회 위원들은 “환각에서 완전히 벗어난 예술적 응시”를 칭찬하면서 “예술의 힘에 대한 흔들리지 않는 믿음과 결합되어 사회 질서의 연약함을 꿰뚫는다”고 평가했다.

크러스너호르커이는 루마니아 접경지인 헝가리 남동부 귤라에서 태어나 유럽, 아시아, 남미 등을 광범위하게 여행했으며 여러 나라에서 거주했다.

'사탄 탱고'는 냉전 말기 무너지는 황량한 농촌사회를 그린 작품이다. 1985년 ‘사탄탱고’로 데뷔했으며 2015년 헝가리 작가 최초로 맨부커상(현 부커상) 인터내셔널 부문을 받았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

