윤민수, 위장이혼설에 해명…“이사하면서 실감 나”[TV핫스팟]

사진= SBS 미운 우리 새끼 방송 화면 캡처

가수 윤민수와 전처 김민지가 최근 불거진 위장이혼설에 대해 입장을 밝혔다.

12일 방송된 SBS 미운 우리 새끼에서는 이혼 후 동거를 끝내고 각각의 짐을 나누는 모습이 공개됐다. 두 사람은 살림을 분할하며 스티커를 붙이고, 함께 앉아 식사도 했다.

이날 윤민수는 “사람들이 위장이혼이라고 한다. 윤후랑 일본 여행 간 걸 오해하더라. 위장이혼처럼 보인 거다. 이혼했는데 여행을 같이 가냐고 하더라”라며 자신과 김민지, 아들 윤후가 함께 다녀온 일본 여행에 대한 오해를 풀었다.

사진= SBS 미운 우리 새끼 방송 화면 캡처

김민지는 “그거 때문에 신경 쓰인다. 내가 너무 가족여행처럼 사진을 올렸나. 나는 그게 자연스러웠다. 그런 자리도 아니었다”고 이야기하며, 자신은 전혀 위장 이혼처럼 보일 의도가 없었다고 해명했다.

윤민수는 “너는 너대로 계속 놀고 그랬는데”라며, “솔직히 서류 정리할 때까지도 (이혼이) 실감 안 났다. 이사한다고 짐 정리 하니까 이제서야 실감난다”고 속마음을 털어놨다.

또한, 세 사람은 여전히 전화번호를 공유하는 상황이다. 윤민수는 “전화번호 어떻게 할 거냐. 나는 못 바꿀 것 같다”고 말했고 김민지는 “후가 절대 번호 바꾸지 말라고 했다. 바꿀 거면 중간 번호 바꾸라고 하더라. 나중에 불편해하는 사람 생기면 얘기하라”고 답하며 가족 간의 관계를 유지하고 있음을 알렸다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

