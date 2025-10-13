강승윤 솔로 컴백…‘PAGE 2’ 11월3일 발매

그룹 위너 강승윤이 오는 11월 3일 두 번째 솔로 정규 앨범으로 돌아온다.

YG엔터테인먼트는 13일 위너 공식 SNS에 'KANG SEUNG YOON – 2nd FULL ALBUM [PAGE 2] RELEASE POSTER'를 게재했다. 푸른빛이 번지는 몽환적인 질감 속에 겹쳐진 희미한 선들로 신비로운 여운을 안긴다.

발매 일정과 함께 앨범명도 베일을 벗었다. 2021년 3월 발매했던 정규 1집 [PAGE]의 다음 장을 예상케하는 [PAGE 2]다. 약 4년 7개월만에 정규 앨범으로 펼칠 솔로 아티스트 강승윤의 더욱 성숙해진 음악 세계를 기대한게 한다.

강승윤은 이번 앨범의 전곡 작사·작곡에 참여했다. YG 측은 "[PAGE 2]는 강승윤 내면의 이야기를 진솔하게 담은 앨범"이라며 "솔로 아티스트로서 한층 넓어진 음악적 스펙트럼과 깊어진 감성을 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.

강승윤은 2014년 위너로 데뷔한 이후 'REALLY REALLY' 'LOVE ME LOVE ME' 'EVERYDAY' 등 수많은 히트곡 작사·작곡에 참여하며 탁월한 프로듀싱 능력을 입증해왔다. 2021년 발표한 첫 정규 앨범 [PAGE]에서는 타이틀곡 '아이야'를 비롯해 서정적이면서도 강렬한 음악 색채를 선보이며 솔로 아티스트로서의 저력을 증명한 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]