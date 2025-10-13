하이파이유니콘, 청춘의 순간 노래한다…‘틴에이지 블루’ 컴백

밴드 하이파이유니콘(Hi-Fi Un!corn)이 2년 4개월 만에 컴백한다.

하이파이유니콘은 오늘(13일) 0시 공개된 새 싱글 앨범 'Teenage Blue (Korean ver)'(틴에이지 블루, 한국 버전) 발매 기념 쇼케이스를 개최하고 팬들을 만난다.

'Teenage Blue (Korean ver)'는 불안과 설렘이 공존하는 청춘의 순간을 노래한 곡으로, 서로의 용기와 믿음을 통해 앞으로 나아가자는 이야기를 담았다. 지난 8월 일본에서 발매된 메이저 싱글 2집 'Teenage Blue'의 타이틀곡을 한국어로 새롭게 선보이며, 두려움을 넘어 지금 가장 빛나는 순간을 노래하고자 하는 하이파이유니콘의 마음을 표현했다.

그동안 다양한 콘서트와 페스티벌에서 탄탄한 실력을 입증해온 하이파이유니콘은 이번 컴백을 통해 한층 성숙해진 모습을 보여줄 예정이다. 또한 청춘의 성장을 노래하며, 따뜻하고 진솔한 공감의 메시지를 전할 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]