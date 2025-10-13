‘최강야구’ 이종범 감독, 투수 이닝 책임제 돌입…“첫 경기 후 고민”

최강야구 스틸컷. JTBC 제공

‘최강야구’ 브레이커스가 투수 이닝 책임제에 돌입한다.

13일 JTBC 야구 예능 프로그램 최강야구 측은 두 번째 선수 영입전의 관전 포인트를 공개했다.

최강야구는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 리얼 스포츠 예능 프로그램으로, 오늘 브레이커스의 두 번째 선수 영입전이 그려진다.

이번 경기부터 브레이커스는 투수 이닝 책임제에 돌입한다. 이종범 감독은 “첫 경기를 마치고 투수 운영을 고민했다”라며 “이닝 책임제를 시행하려고 한다”고 밝힌다. 주자가 있고 위기 상황에 바로 투수를 교체하는 것이 아니라 투수가 이닝을 마무리 지을 수 있도록 경기 운영을 하겠다는 것. 이에 투수들의 책임감이 더욱 커질 것을 예고하며, 한층 치열해질 투수전이 기대를 모은다.

선수 영입전에서 브레이커스가 승리하면 선수를 얻지만, 패배 시 상대팀이 필요한 것을 주게 된다. 두 번째 선수 영입전의 대결팀인 성남 맥파이스가 원하는 것은 야구 배트 100개. 이종범 감독은 “만약 지면 선수들이 인당 100만원씩 각출해”라고 선언했고, 나지완은 “동기부여가 확실하다”며 승리의지를 불태웠다는 후문이다.

이번 경기는 이글스의 제 2홈구장이었던 청주 야구장에서 펼쳐질 예정. 이에 청주의 아들 김태균, 최진행, 노수광 등 청주에서 추억을 간직한 선수들이 고향 같은 구장에 돌아와서 펼칠 활약에도 관심이 집중된다.

이 가운데 이종범 감독은 상대팀 전력 분석에 나섰다가 급 일타강사로 변신해 웃음을 자아낸다. 성남 맥파이스 선수들이 타격하는 모습을 지켜보던 이종범 감독은 직접 배트를 잡고 원포인트 레슨을 시작한다. 이 모습을 지켜보던 장성호 코치는 “저건 전력 분석이 아닌데? 지금 일타강사인데?”라며 상대팀 전력 상승에 일조하는 이종범 감독의 모습을 걱정스럽게 바라봤다는 전언이다.

과연 투수 이닝 책임제를 도입한 브레이커스가 두 번째 선수 영입전에서 승리하고 자신의 100만원을 지킬 수 있을지, 고향 같은 구장에서 김태균, 최진행, 노수광의 맹활약이 기대를 모으고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

