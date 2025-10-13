‘케데헌’ 속편 작업 들어가나…매기 강 “할 일 더 있다, 실사는 NO”

매기 강(Maggie Kang) 감독. 뉴시스

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 속편 계획이 구체화되는 모습이다. 다만 실사화에 대한 소문은 사실이 아닌 것으로 전해졌다.

한국계 캐나다인 매기 강 감독은 12일(현지시각) 영국 BBC 방송과의 인터뷰에서 “해당 세계에서 이 캐릭터들로 해나갈 수 있는 게 더 있다고 믿는다”고 밝혔다.

매기 강 감독은 “속편이 될 만한 이야기다. 우리가 보고 싶어 하는 그 무엇인가 일 것”이라고 덧붙였다. 다만 아직까지 공식적인 내용은 없다.

앞서 그는 지난 8월 내한 기자 간담회에서도 속편을 언급한 바 있다. “트로트, 헤비메탈 등 한국의 음악 스타일을 더 여러 가지를 더 보여주고 싶다”고 말해 속편 기대감을 키웠다.

다만 매기 강 감독은 일각에서 제기된 실사 영화 제작 소문에는 선을 그었다.

그는 인터뷰에서 “애니메이션이 아닌 실사 세계에서 캐릭터들을 집어넣기가 쉽지 않다”며 “너무 현실적인 느낌이 다가오지 않는다”고 설명했다.

케데헌을 공동 연출한 크리스 아펠한스 감독도 “실사화는 좋은 생각이 아니다”라고 동의했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

