대전서구아트페스티벌서 열린 ‘길거리 씨름 한 판’, 성황리 마무리

사진=대한씨름협회 제공

대한씨름협회는 11일(토) 대전서구아트페스티벌 행사에서 2025 찾아가는전통씨름 ‘길거리 씨름 한 판’을 개최했다. 이번 행사는 약 6천명이 다녀가며 성황리에 막을 내렸다.

올해로 9번째를 맞는 대전 서구 아트페스티벌은 문화예술을 소재로 한 체험 프로그램과 다양한 문화공연이 어우러진 대전광역시의 대표 축제로, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 선선한 가을날에 문화로 힐링할 수 있는 시간을 선사했다. 관람객들의 뜨거운 호응 속에 축제는 한층 더 활기를 띠며 성황리에 진행됐다.

2025 찾아가는전통씨름 ‘길거리 씨름 한 판’은 목원대 씨름 선수들의 박진감 넘치는 시범 경기로 막이 올랐다. 이어 진행된 씨름 체험교실은 총 23명의 참가자들이 씨름 선수들에게 씨름 기술을 배우고 체험하며 전통스포츠의 매력을 선사했다.

사진=대한씨름협회 제공

씨름 체험에 이어 남자부·여자부 각각 16강으로 구성된 ‘길거리 씨름 한 판’이 진행되면서 현장 분위기는 한층 고조됐다. 총 31명이 참가한 이번 대회에서는 이현철(성인 남자부), 나윤서(성인 여자부)가 각각 우승을 차지했다.

참가자 전원에게는 경기복과 기념품이 제공됐으며, 우승자·준우승자·공동 3위에게는 트로피와 상금이 수여되었다.

2025 찾아가는 전통씨름은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 지원을 받아 대한씨름협회가 운영하는 민속씨름 저변확대 사업이다. 지역 축제와 대학 축제, 전통시장, 해변 축제 등 전국 각지의 다양한 행사와 연계해 국민들에게 씨름을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]