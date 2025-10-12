NCT 도영 뜨자 3만3천명 운집…360도로 기억한 시즈니

그룹 '엔시티(NCT)' 도영(에스엠엔터테인먼트 소속)이 두 번째 투어의 앙코르 콘서트를 성료했다.

12일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 도영이 지난 9~11일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 연 '2025 도영 앙코르 콘서트 [ 유어스 ]' 3일간 총 3만3000명이 운집했다.

마지막 날인 11일 공연은 비욘드 라이브와 위버스 생중계를 통해 전 세계 팬들과 함께했다.

특히 도영은 이번 무대로 자체 최대 규모 공연을 기록했다. 작년 5월 경희대학교 평화의전당에서 연 첫 단독 콘서트를 시작으로 같은 해 11월 올림픽 핸드볼경기장 앙코르 콘서트, 올해 6월 잠실실내체육관 두 번째 단독 콘서트에 이어 이번 인스파이어 아레나 360도 개방형 무대까지 공연 규모를 꾸준히 확장해왔다.

도영은 두 번째 솔로 앨범 타이틀곡 '안녕, 우주(Memory)'로 관객들을 반갑게 맞이하고, 기존 공연의 두 배 규모로 확장한 24인조 오케스트라와 함께 깊은 울림을 전한 '동경(Luminous)', '고요(Still)', '깊은 잠(Wake From The Dark)'까지 총 26곡으로 폭넓은 음악적 스펙트럼을 펼쳐냈다.

NCT 도재정의 '후유증(Can We Go Back)', NCT 127의 '러브 온 더 플로어(Love On The Floor)' 등 새로운 곡들을 추가해 '도영이의 재즈 바' 섹션을 풍성하게 꾸몄다. NCT U의 '위드아웃 유(WITHOUT YOU)', 드라마 '폭군의 셰프' OST '시간을 넘어 너에게로' 등 팬들이 보고 싶어 했던 무대도 준비했다.

이번 공연은 특히 360도 개방형 무대 구성에 맞춰 동선을 다채롭게 변주하고, 키네시스 시스템을 활용해 공연장 상공을 가로지르는 플라잉 스테이지와 자전거 장치, 다양한 리프트, 공연장 어디서나 시야가 확보되도록 설치된 16면의 대형 LED 스크린 등으로 방점을 찍었다.

콘서트의 타이틀 '유어스'는 지금의 도영을 만들어준 시즈니(팬덤 별칭)를 위한 무대이자, 함께 만들어가는 공연이라는 의미를 담고 있는 만큼 관객들 역시 뜨거운 떼창과 응원법을 외쳤다.

SM은 "'기억해줘, 시즈니와 함께한 모든 순간', '기억할게, 도영이와 함께한 모든 순간', '기다릴게, 도영이와 다시 만날 그 순간'이라는 문구의 슬로건과 '도영아 기억해줘', '도영아 기억할게', '도영아 기다릴게'라는 구호를 외치는 이벤트, 플래시와 팬라이트 물결로 객석을 수놓는 등 공연의 의미를 더욱 빛내며 잊지 못할 순간을 완성했다"고 전했다.

도영은 "이번 공연의 주인공은 관객분들이고, 온전히 여러분만을 생각하며 준비한 무대였다. 제 노래를 듣고 단 한 분이라도 꿈을 꾸고 용기를 얻으실 수 있다면 좋겠다. 제가 꿈을 이루고 이 자리에 서기까지 시즈니가 사랑과 응원으로 큰 날개를 달아주신 것처럼, 이제는 제가 시즈니의 꿈을 응원하는 존재가 되기 위해 오래도록 노래하겠다. 진심으로 감사드리고, 사랑한다"고 전했다.

앞서 도영은 '2025 도영 콘서트 [ 도어스 ]'는 지난 6월부터 지난달까지 서울, 요코하마, 싱가포르, 마카오, 고베, 방콕, 타이베이 등 아시아 7개 지역 14회 공연으로 펼쳐졌다. 그는 올해 입대를 앞두고 있다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]