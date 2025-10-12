이효리, 바쁜 와중에도 이상순 라디오 출연…“한 달에 한 번 함께해요”

가수 이효리. 사진 = MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 공식 SNS 계정

이효리가 남편 이상순의 라디오에 출연하며 변함없는 애정을 드러냈다.

11일 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 공식 SNS에는 “10월 14일 화요일, 이효리 님과 함께합니다”라는 공지와 함께 “한 달에 한 번, 흥미진진한 스토리와 음악이 함께하는 상순&효리 주연의 라디오 뮤직드라마! 기대해주세요. 보이는 라디오로 만나요!”라는 글이 게재됐다.

함께 공개된 사진 속 이효리는 민낯에 회색 맨투맨과 베이지색 바지를 입은 편안한 차림으로 자연스러운 매력을 드러냈다.

이효리는 현재 방송, 광고, 요가원 운영 등 다양한 활동을 이어가고 있다. 바쁜 스케줄 속에서도 남편의 라디오 프로그램에 고정 출연하며 따뜻한 내조를 보여주고 있다.

앞서 이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희동에 요가원 ‘아난다 요가’를 오픈했다. 직접 진행하는 요가 클래스는 사전 예약제로 운영되며, 오픈과 동시에 수강권이 매진되는 등 높은 관심을 받고 있다.

한편, 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼한 후 제주도에서 거주하다가, 지난해 서울 평창동으로 이사했다.

