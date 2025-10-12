‘건강미녀’ 오하영, 탄탄한 복근+늘씬 각선미 ‘자기관리 끝판왕’

오하영 인스타그램 캡처

에이핑크 출신 배우 겸 가수 오하영이 완벽한 몸매로 근황을 전했다.

오하영은 최근 자신의 SNS에 “운동 짝사랑 중. 내가 많이 좋아해. 좋아하는 만큼만 따라와주라”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 오하영은 운동복 차림으로 거울 셀카를 찍거나, 야외에서 자연광을 받으며 포즈를 취하고 있다. 핑크 민소매 상의와 블랙 숏팬츠, 브라톱 등 다양한 운동복 스타일을 완벽히 소화하며 꾸준한 자기관리의 결과를 드러냈다.

특히 군살 하나 없는 복근 라인과 긴 다리, 매끈한 어깨선이 돋보이며 팬들의 감탄을 자아냈다. 사진마다 “이쁘고 착하기까지 힘든데 이쁘고 착하고 운동까지 잘해” 등의 반응과 하트가 이어지고 있다.

오하영은 평소 운동과 축구를 즐기는 연예계 대표 ‘건강미녀’로 꼽힌다. 맨체스터 유나이티드 팬으로도 알려진 그는 각종 축구 예능과 리포터 활동을 통해 활약을 펼쳐왔다.

