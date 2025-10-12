‘레슨 히트’ 다음은? 유노윤호, ‘보디 랭귀지’ 퍼포먼스 밈올까

동방신기 유노윤호(에스엠엔터테인먼트 소속)의 신곡 ‘Body Language’(보디 랭귀지) 뮤직비디오 티저가 공개되어 화제다.

오늘(12일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 오픈된 유노윤호 정규 1집의 더블 타이틀곡 ‘Body Language’ 뮤직비디오 티저 영상은 유노윤호의 자유로운 에너지는 물론, 중독적인 신곡 사운드와 퍼포먼스 일부도 미리 엿볼 수 있어 뜨거운 반응을 얻고 있다.

이번 뮤직비디오는 분노와 갈등으로 가득한 ‘앵그리 빌리지’에 이방인으로 등장한 유노윤호가 오직 춤과 리듬만으로 마을을 변화시키는 스토리를 위트 있게 담았으며, 다양한 공간을 무대로 펼쳐지는 군무 장면이 더해져 보기만 해도 신나는 에너지를 선사한다.

신곡 ‘Body Language’는 블루스, 펑크, 복고풍 힙합이 어우러져 기분 좋은 바이브를 자아내는 댄스 곡으로, 춤을 통해 모두 하나가 되어 즐기자는 가사와 유노윤호의 경쾌한 보컬이 만나 곡의 밝고 유쾌한 에너지를 한층 배가시킨다.

한편, 유노윤호 정규 1집 ‘I-KNOW’(아이-노우)는 11월 5일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]