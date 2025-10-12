황승빈은 늘 목마르다… 그가 꿈꾸는 최고의 자리 그리고 국가대표

현대캐피탈 황승빈. 사진=현대캐피탈 스카이워커스 제공

“현대캐피탈이 다시 정점에 설 수 있게 최선을 다하겠다.”

남자프로배구 현대캐피탈 세터 황승빈은 최고를 꿈꾼다. 팀이 다시 정점으로 올라서는 것을 지휘하면서 국가대표 발탁이라는 꿈에도 다가선다.

정규리그 개막을 앞두고 일본 나고야에서 전지훈련 중인 황승빈은 12일 “현대캐피탈이 다시 정점에 설 수 있게 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

지난 시즌 현대캐피탈의 통합우승에 황승빈의 역할을 빼놓을 수 없다. 지난 시즌을 앞두고 트레이드를 통해 현대캐피탈 유니폼을 입었다. 한 시즌 내내 붙박이 주전 세터로 활약했다.

하지만 새 시즌을 코앞에 두고 마음가짐을 다잡는다. 일본 SV리그 강호 울프독스 나고야와 2차례 친선경기에서 한 세트도 따내지 못했기 때문. 황승빈은 “시즌 준비가 잘 되고 있었다고 생각했는데, 큰 착각을 했다는 생각이 들었다. 나뿐만 아니라 다른 선수들도 비슷하게 생각했더라”며 “지난 시즌 V리그 우승팀이고 전력도 강하다고 생각했는데 아니었다. 벽을 느꼈다. (울프독스의) 조직력이나 수비 짜임새가 정말 쉽지 않았다. 한 점을 내는 것도 쉽지 않다는 것을 체감했다”고 돌아봤다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독 역시 선수단에 긴장감을 불어 넣었다. 황승빈은 “감독께서 지난 시즌 우승은 이미 지나간 일이라고 말씀하시더라. 이번 시즌 우승에 지난 시즌 우승했다는 기억이 도움 되지 않는다”라며 “그래서 부담감이 크지는 않다. 지난 시즌 처음 팀에 합류해서 준비하던 것과 다르지 않다. 쉽진 않겠지만 반대로 지난 시즌보다 더 잘하지 못하라는 법도 없다. 현대캐피탈이 다시 정점에 설 수 있게 최선을 다하겠다”가 각오를 새긴다.

현대캐피탈 황승빈. 사진=현대캐피탈 스카이워커스 제공

현대캐피탈의 올 시즌에는 변화가 있다. 아포짓 스파이커 포지션의 선수가 바뀌었다. 아시아쿼터 바야르사이한(몽골)과 신호진이 트레이드로 합류했다. 특히 신호진은 2025 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권을 다녀와 팀에 합류한 지가 얼마 되지 않았다. 세터 입장에서는 새롭게 호흡을 맞춰야 하는 과제가 생겼다.

황승빈은 “바야르사이한과 신호진의 스타일은 극명히 다르다. 감독님께서 적절히 활용할 수 있겠다는 생각을 해봤다”며 “아무래도 신호진이 호흡을 맞춰본 기간이 얼마 되지 않는다. 그래서 코트에서 본인이 익숙하고 잘하던 것도 어색해하는 부분이 있다. 팀에 적응하는 데 시간이 필요할 것 같다. 개인적으로는 두 선수의 합류가 만족스럽다”고 미소 지었다.

최고를 꿈꾼다. 그는 “항상 그 누구라도 인정할 수밖에 없는 최고가 되고 싶다. 시즌이 끝난 뒤에는 시상식에서 상도 받고 싶은 바람이 있다”며 “오랫동안 꿈꿔왔던 국가대표 세터가 되는 것도 목표다. 이번 시즌을 통해 나를 뽑지 않으면 안 되겠다는 것을 스스로 증명해야 한다고 생각한다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

