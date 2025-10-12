이선영 아나, ‘태풍상사’ 깜짝 카메오…“짧지만 짜릿한 경험”

tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’에 등장한 ‘사랑해 스튜디오’ 여자 MC가 KBS 이선영 아나운서인 것으로 밝혀졌다. 사진 = 이선영 SNS 계정

tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’에 등장한 ‘사랑해 스튜디오’ 여자 MC가 KBS 이선영 아나운서인 것으로 밝혀졌다.

이선영 아나운서는 11일 자신의 SNS를 통해 “순식간에 지나갔는데 찾으셨으려나 모르겠네요ㅎㅎ 감사하게도 멋진 작품에 까메오로 출연할 수 있었습니다” 라며 출연 소감을 전했다. 이어 “누가 되지 않으려고 연기..아니…본업에 최선을 다했네요”라고 덧붙였다.

그는 “저희는 90년대 인기 프로그램 ‘사랑의 스튜디오’를 재현했습니다. 당시 여자 MC분이 미스코리아 출신이셔서 외모에도 살짝 힘을 줘봤어요” 라며 “분장팀께 ‘저 아닌 것처럼, 못 알아보게 해주세요’ 라고 부탁드렸는데… 알아보셨나요?”라는 글과 함께 여러 장의 촬영 현장 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이선영은 김정근 아나운서와 함께 태풍상사 속 연애 프로그램 ‘사랑해 스튜디오’의 MC로 변신한 모습. 과장된 메이크업과 복고풍 의상, 과거 TV 분위기를 그대로 살린 진행 톤으로 강렬한 인상을 남겼다. 해당 장면은 주인공 강태풍(이준호 분)이 친구 대신 출연한 소개팅 프로그램에서 여성 출연자들의 인기를 한몸에 받는 장면으로, 1회 주요 장면 중 하나였다.

이선영은 “감독님은 ‘늘 하던 대로, 거기에 간드러진 애교를 더해달라’고 하셔서 막춤도 추고, 톤도 마음껏 올려보았네요”라며 “이준호, 김민석, 임성재 배우님 모두 멋졌고, 여성팀 배우님들과 ‘남자 4번님’까지, 열정 넘치는 현장에서 많이 배웠습니다”라고 밝혔다. 또한“그리고 제 멋진 파트너 김정근 덕분에 더 편안하게 촬영할 수 있었어요. #고마와요”라며 고마움도 전했다.

짧은 등장에도 불구하고 색다른 모습을 보여준 그는 “이미지 변신 때문인지 말투 때문인지 짧은 순간이었지만 화면 속 ‘저인데 제가 아닌 모습’을 보며 짜릿했습니다”라며 “배우라는 직업..‘나 아닌 누군가의 삶을 살아보는 일’ 정말 매력적이네요”라며 “오늘 저를 스쳐보신 분들 ‘어머, 저런 모습도 있네?’하며 즐겁게 봐주셨길 바랍니다ㅎㅎ 드라마 #태풍상사 많은 사랑 부탁드리고, 모든 배우·스태프분들 파이팅입니다”라고 응원의 메시지도 덧붙였다.

한편 이선영 아나운서는 2005년 KBS 31기 공채 아나운서로 입사했으며, 지난 7월 31일 자로 퇴사했다.

