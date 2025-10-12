'솔로지옥' 차현승, 백혈병 투병 근황…“피부 계속 벗겨져”

사진=차현승 유튜브 채널

넷플릭스 연애 예능 ‘솔로지옥’으로 얼굴을 알린 차현승이 백혈병 투병 생활을 공개했다.

차현승은 11일 자신의 유튜브 채널에 ‘백혈병 환자의 하루’라는 제목으로 병원에서의 일상을 담은 영상을 올렸다. 영상에는 이른 아침부터 시작되는 차현승의 하루 일과가 담겼다.

오전 5시 30분 기상해 간단한 스트레칭으로 하루를 시작한 차현승은 채혈과 함께 혈압, 체온 등의 기본적인 건강 검사를 받았다. 식전 약물 복용 후 아침 식사를 마친 차현승은 “이렇게 피부가 계속 벗겨졌다가 나았다가 그런다”며 자신의 손을 카메라에 보여줬다. 식후에는 고혈압약, 근이완제, 항암약 등 약물을 하나씩 설명했다.

차현승은 매일 복용하는 약물을 꼼꼼히 기록해야 한다고 설명했다. 빈혈, 백혈구, 호중구, 혈소판 등의 수치를 매일 체크해 적고 있다고 밝혔다. 섭취량, 배설량, 혈액 검사 결과를 매일 적는 기록증도 공개한 그는 “매일 수치를 적는다. 호중구가 올라야 하는데 안 잡힌다. 일단 1000 이상은 돼야 한다”고 말했다. 그의 호중구 수치는 200대 수준이었다.



점심 식사 후에는 가벼운 운동을 시작했다. 차현승은 “너무 누워만 있고 앉아 있으면 컨디션이 오히려 안좋아진다”며 맨몸 운동의 필요성을 강조했다. 차현승은 스쿼트 15개씩 3세트, 카프레이즈 15개씩 3세트를 소화했다.

운동을 마친 후 그는 ”근 손실이 심하고 아무래도 신체능력이 달라지다 보니까 땀난다”며 투병으로 인해 달라진 자신의 몸 상태를 설명했다. 침대 커버를 교체하고 샤워를 마친 뒤에는 저녁 식사와 약물 복용을 했다. 하루를 마무리하며 차현승은 게임을 하며 휴식 시간을 가졌다.

마지막으로 그는 “요즘 저의 하루는 이렇다. 열심히 회복해 보겠다”며 “처음 근황을 알리고 이렇게 많은 응원을 받을지 몰랐다. 정말 감사하다”고 감사 인사를 전했다. 또 “더욱 단단하게 회복하겠다”고도 덧붙였다.

차현승은 지난달 27일 처음으로 백혈병 투병 사실을 공개했다. 당시 그는 “지난 6월 초 응급실로 실려가며 제 삶이 한순간에 멈췄다”며 “그전까지는 하고 싶던 작품들의 최종 오디션까지 모두 합격하며 꿈을 향해 달려가고 있었지만 백혈병이라는 진단이 모든 것을 멈추게 했다”고 당시 상황을 털어놨다.

가수 선미의 댄서로 대중에게 알려진 차현승은 2021년 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥1'에 출연했다. 이후 웹드라마 ‘해야만 하는 쉐어하우스’를 통해 배우로 데뷔한 바 있다.

