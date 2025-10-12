일본의 11월 A매치 상대로 아프리카 가나 낙점… 홍명보호에게도 영향?

2022 카타르 월드컵 H조 2차전에서 맞붙었던 한국과 가나. 사진=뉴시스

일본의 11월 A매치 두 번째 평가전 상대가 낙점됐다. 홍명보호의 스파링 상대로도 이어질지 관심이 쏠린다.

스포니치 아넥스는 12일 “일본 축구대표팀이 11월14일 도요타 스타디움에서 가나와 평가전을 치를 전망”이라고 전했다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 75위의 가나는 2026 북중미 월드컵 본선 티켓을 거머쥐기 직전이다. 12일 현재 북중미 월드컵 아프리카 지역 예선 I조에서 승점 22(7승1무1패)로 2위 마다가스카르(승점 19·6승1무2패)를 승점 3점 차 제치고 선두를 달리고 있다. 13일 코모로와의 예선 최종전에서 무승부만 거둬도 1위로 본선 진출을 확정한다.

평가전의 변수는 가나가 2위로 떨어졌을 때다. 이럴 경우 11월 대륙 간 플레이오프(PO)를 치러야 해 평가전 성사가 무산된다. 다만 가나가 2위로 떨어질 가능성은 희박하다. 득실 차 때문이다. 가나는 득실 차는 +16으로 마다가스카르(+8)에 8골 앞선다. 마다가스카르가 최종전인 말리전에서 승리하고 가나가 코모로에게 지더라도 순위를 뒤집는 건 사실상 어렵다.

일본이 가나와의 평가전을 추진하면서 한국의 상대가 될 가능성도 커지고 있다. 한국과 일본은 최근 같은 상대와 평가전을 치르고 있다. 지난 9월 미국, 멕시코와의 미국 원정 평가전에 이어 이번 달 브라질, 파라과이를 상대한다. 오는 11월 A매치 기간에도 볼리비아를 홈으로 불러들여 평가전을 치른다.

이는 FIFA 규정의 영향도 있다. 대표팀은 A매치 2경기를 모두 같은 대륙에서 치러야 한다. 지리적으로 비슷하고 실력도 큰 차이가 없는 만큼 최근 한국과 일본이 같은 상대와 맞붙는 케이스가 이어지고 있다.

대한축구협회 관계자는 “가나가 평가전 후보 중 한 곳인 건 맞다. 100% 확정은 아니다. 다음 주 쯤 (평가전 상대가) 최종적으로 확정될 수 있을 것”이라고 전했다.

가나는 유럽 무대를 뛰는 공격수가 주축이다. 예선 9경기에서 7득점 7도움의 조던 아예우(레스터시티)와 올 시즌을 앞두고 5500만파운드(약 1054억원)에 웨스트햄에서 토트넘 홋스퍼로 이적한 모하메드 쿠두스 등이 있다.

한국과의 최근 맞대결은 2022 카타르 월드컵 조별 예선 때다. 당시 조규성의 2골을 앞세운 한국은 가나와 2-2로 비겼다. 통산 전적에서는 한국이 3승4패로, 근소한 약세다.

