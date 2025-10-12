안방극장에서 다시 보는 그때 그 시절…고증에 진심인 요즘 드라마

이준호가 1990년대 오렌지족으로 변신한 드라마 ‘태풍상사’



안방극장을 찾아온 20세기 배경의 시대극이 생생한 고증으로 호평을 얻고 있다. 단순한 배경 재현을 넘어 그 시대가 품었던 감정과 분위기까지 담아내는 세밀함이 시청자의 향수를 자극하며 흥행을 견인한다.

1980년대 버스 안내양을 소재로 삼은 ‘백번의 추억’

오는 19일 종영 예정인 배우 김다미·신예은 주연 드라마 ‘백번의 추억’(JTBC)은 시청자를 1980년대로 이끄는 세밀한 고증으로 인기를 끌고 있다. 드라마는 1980년대 서울의 정류장을 누비던 버스 안내양이라는 직업을 소재로 삼았다. 요금 징수·승객 응대·하차 안내·차량 안전 확인 등의 업무와 더불어 빵모자(베레모)와 셋업 유니폼, 버스를 두드리며 출발을 알리는 “오라이” 등의 신호는 그때 그 시절의 향수를 자극했다. 배우들 또한 당시 유행하던 패션과 스타일, 말투를 철저히 연구해 몰입도를 높였다.

1980년대 길거리를 구현했다.



1980년대를 통째로 옮겨 놓은 듯한 세트장도 볼거리다. 추억을 소환하기 위해 당시의 소품과 배경을 꼼꼼히 신경쓰며 고증에 공을 들였다. 약 40년 전 한국의 모습을 재현하기 위해 당시 운행하던 옛날 버스 한 대를 어렵게 구해 안팎을 깨끗이 청소한 뒤 외관과 내부를 그대로 재현했다.



신예은은 “촬영장에 가면 (1980년대) 간판, 건물, 길거리 음식은 물론 카세트테이프를 판매하는 곳도 있어 신기했다”며 “극 중에서 풍선 껌을 자주 씹는데 포장도 그 시대 느낌으로 다 살려냈다”고 말했다. 김상호 감독은 “시대극이다보니 고증을 포기할 수 없었다”며 “미술감독과 소품팀, 의상팀이 그 시절 있던 물품을 가져오기 위해 노력했다”고 강조했다.

버스 안내양 주인공들의 사랑과 우정이 주요 스토리인 만큼 그 당시만의 감정도 충실히 그려냈다. 즉각적으로 연락을 나눌 수 있는 문자나 SNS 대신 마음을 전달하기 위해 쪽지를 전달한다. 쪽지 하나에 안절부절못하는 주인공들의 순수한 모습은 풋풋한 감성이 살아있던 1980년대 삶에 오롯이 집중할 수 있게 만든다.

1997년 상사 사무실을 재현한 드라마 ‘태풍상사’

지난 11일 첫 방송한 ‘태풍상사’(tvN)는 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기를 안방극장에 재현했다. 어려운 상황에 처한 중소기업을 아버지로부터 물려받은 오렌지족 주인공이 회사를 지키고 성장시키는 과정을 그렸다. 드라마는 IMF를 겪는 주인공의 인간적 성장과 위기 극복의 메시지를 전하기 위해 당시의 시대적 분위기와 사회적 심리를 섬세하게 재현했다.

나이트클럽, 방송국, 무역상사 사무실 등은 당시의 모습을 그대로 가져다 놓은 듯 사실적으로 구현됐다. 삐삐와 씨티폰, 1990년대 컴퓨터 등 그 시절에만 볼 수 있는 소품은 물론 당시 유행하던 청청패션, 레자 재킷, 브릿지 등 스타일링도 되살렸다. 여기에 당대 유행 가요와 드라마 등 시대를 상징하는 문화 코드가 더해져 단순한 복고 감성에 그치지 않고 실제 1997년을 살아가는 듯한 몰입감을 안방극장에 전달했다.

이나정 감독은 “1997년 당시를 진정성 있게 고증하는 것이 이 드라마의 정체성이라 생각했다”고 밝혔다. 실제로 당시를 살았던 많은 상사맨들을 만나 취재하고 박물관에서 텔렉스(전신타자기) 등 소품을 공수해 세트를 완성했다. 압구정 로데오 거리와 아파트, 을지로 등 1990년대의 대표적인 공간을 직접 찾아다니며 그 시대의 공기와 온도를 화면 속에 옮기기 위해 공을 들였다.

장현 작가 또한 “시대 고증을 표현하는 방식에는 여러가지가 있다고 생각하는데, 그 중에서도 온기를 표현하고 싶었다”며 “집에 열쇠가 없으면 엄마가 올 때까지 기다리던 옆집이나 아랫집, 버스에 타면 말없이 내 짐가방을 훅 가져갔던 아주머니, 지하철에서 다 본 신문을 접어 건네주던 손길 등 그 사람들 사이에 흐르던 온기가 내가 생각한 그 시대의 디테일”이라고 설명했다.

지난 8월 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘애마’는 1980년대 충무로 영화계를 철저히 고증하며 당시 실제 영화 포스터·거리 간판·의상·헤어스타일 등 세밀한 디테일을 재현했다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘파인: 촌뜨기들’ 또한 1970년대 한국 서남해안과 여의도 개발 시기를 배경으로 주인공들이 사투를 벌이던 목포 항구와 좌판, 당시 유행하던 복장과 사투리까지 고증에 큰 공을 들였다.



콘텐츠 시장의 주요 장르로 자리매김한 시대극은 단순한 복고를 넘어 시대의 공기와 정서를 치밀하게 재현하는 고증에 힘입어 새로운 감동과 몰입을 선사하고 있다. 과거의 풍경을 재현하는 데 그치지 않고 그 시대를 살아간 사람들의 감정과 온기까지 세밀하게 담아낸다. 시대극의 정교한 고증과 스토리텔링은 수준급 드라마 제작 역량을 증명해 K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대를 모은다.

