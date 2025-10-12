박서진, 마카오 가족 여행서 ‘글로벌 인기’ 입증…신곡 최초 공개

살림하는 남자들 시즌2. KBS2 제공

월드 스타 박서진이 해외 가족 여행 중 글로벌 인기를 실감했다.

지난 11일 방송된 ‘살림하는 남자들 시즌2’(KBS2)에서는 지난주에 이어 첫 해외여행에 나선 박서진 가족의 모습이 펼쳐졌다.



가이드 박으로 변신한 박서진은 해외여행이 처음인 동생 효정을 위해 다양한 나라의 매력을 느낄 수 있는 마카오를 선택, 철저한 사전 조사와 계획으로 여행을 주도하며 색다른 모습을 선보였다.

마카오 현지에서 박서진의 글로벌 인기도 입증됐다. 박서진을 알아본 육포 가게 사장님부터 팬이라고 밝힌 현지인까지 잇따라 등장하며 박서진의 인기를 실감케했다. 이를 보고 흐뭇해하는 부모님과 부끄러움을 감추지 못하는 박서진의 상반된 반응이 웃음을 이끌었다.

또한 박서진은 미리 정리해 둔 지식 노트를 꺼내 알찬 정보를 풀어내는 것은 물론, 부모님의 사진을 열심히 찍어드리며 가이드 박의 역할을 완벽히 해냈다. 이에 과거 바쁜 생업 때문에 신혼여행을 가지 못했던 부모님은 마치 신혼여행을 온 듯한 마음으로 마카오를 한껏 즐기며 행복한 추억을 쌓아갔다.

하지만 평소 무릎이 좋지 않았던 아버지가 결국 길 위에서 주저앉는 상황에 이르렀고 가족들은 이런 아버지의 상태를 미처 살피지 못한 것에 미안해하며 시청자들의 안타까움을 자아내기도 했다. 다음날 어쩔 수 없이 아버지를 제외하고 여행을 이어갔지만, 박서진은 흥정을 위해 노래를 부르는 열정까지 보여주며 끝까지 재미를 챙겼다.

한편 박서진은 이날 방송에서 지상파 최초로 신곡 ‘당신 이야기’를 선보였다. 박서진은 사랑하는 가족들에게 들려주고 싶은 이야기를 담은 곡 당신 이야기로 따뜻한 감동과 진한 여운을 남겼다.

