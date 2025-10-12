[황현희의 눈] 귀성길 보다 공항길이 붐빈 명절…시대는 변한다

예전엔 추석 연휴 계획을 세우면 제일 먼저 떠오르는 게 톨게이트 정체였다. 뉴스에서 “서울요금소 통과 차량이 30만 대를 넘었습니다”라는 멘트가 나오면, 그게 바로 명절의 시작 신호였다. 하지만 요즘은 다르다. 톨게이트보다 인천공항 출국장이 붐비고, “고향 가세요?” 대신 “해외 가세요?”가 인사말로 바뀌었다. 명절의 상징이 도로 정체에서 공항 게이트로 옮겨간 것이다.

한가위 보름달은 여전히 뜨지만 그 달을 바라보는 장소는 달라졌다. 누군가는 베트남 다낭 해변에서, 또 누군가는 일본 오사카 거리에서, 다른 누군가는 조용한 집 안에서 넷플릭스를 보며 혼추(혼자 보내는 추석)를 즐긴다. 이제 명절은 하나의 정답이 없는 시대를 맞았다.

과거의 명절은 ‘가야 하는 날’이었다. 명절엔 고향을 내려가 부모님께 인사드리고, 친척을 만나야 의무를 다한 듯한 기분이 들었다. 지금은 가야 하는 날이 아니라 ‘쉴 수 있는 날’이 됐다. 젊은 세대에게 명절은 가족보다 자기 자신을 돌보는 시간, 즉 스스로를 회복하는 주간이다. 통계청 자료를 보면 올해 추석 연휴 기간 인천공항 출국 인원은 사상 최대를 기록했다. KTX보다 항공권 검색량이 많았고, 제주보다 일본과 베트남이 더 인기였다. “명절엔 해외가 덜 붐빈다더라”는 말은 이제 옛말이 됐다. 심지어 부모님 세대에서도 “올해는 우리도 여행 가자”는 말이 자연스럽게 나온다. 명절의 풍경이 귀성 전쟁에서 여행 전쟁으로 바뀌었다.

이런 변화는 단순히 세대 차이의 문제가 아니다. 가족 중심 문화에서 개인 중심 문화로 넘어가는 사회적 신호다. 명절을 보내는 방식이 달라졌다고 해서 가족애가 사라진 것은 아니다. 대신 그 애정의 표현 방식이 의무에서 자율로, 방문에서 연결로 바뀐 것이다. 요즘은 영상통화로 차례를 대신하고, 문자 한 줄로도 ‘엄마, 사랑해요. 이번엔 못 가요’라는 말이 충분히 전달된다. 중요한 건 물리적 거리가 아니라 감정의 거리다.

명절의 소비 풍경도 함께 변했다. 예전엔 백화점의 선물세트 코너가 북적였지만, 이제는 공항 면세점이 더 붐빈다. 한우세트보다 나를 위한 여행이 더 인기다. 카드사 통계를 보면 명절 전후 결제 1위 항목이 해외 숙박과 레저로 바뀌었다고 한다. 명절은 가족에게 주는 선물의 날에서 자기 자신에게 주는 보상의 날이 된 셈이다. 한가위 보름달 아래서 소원을 빌던 시대에서 이젠 호텔 루프탑 수영장에서 힐링을 주문하는 시대로 옮겨온 것이다.

물론 이런 변화를 불편하게 보는 시선도 있다. 명절 정신이 사라졌다고 말하거나 가족 해체의 신호로 보는 사람들도 있다. 그러나 조금만 다르게 보면 이것은 형태의 진화일 뿐이다. 차례상을 차리지 않아도 부모님께 용돈을 보내고 영상통화로 웃는 얼굴을 보여주는 것도 충분히 효다. 세대는 달라졌지만 마음의 본질은 여전하다.

달라진 명절 풍경은 우리 사회가 균형을 찾아가는 과정이기도 하다. 일과 가족, 의무와 휴식, 관계와 개인 사이에서 균형점을 찾으려는 노력이다. 이제 명절에도 “내가 누구와 있고 싶은가”, “어떻게 쉬고 싶은가”를 스스로 선택하는 시대가 됐다. 이것은 개인주의가 아니라 다양성의 결과다. 서로의 방식이 다름을 인정하고, 그 다름을 존중하는 시대. 부모 세대는 가족이 전부였고, 자녀 세대는 나를 돌보는 명절을 산다. 그리고 두 세대 모두 결국 같은 마음을 품고 있다. 누군가의 안녕을 바라는 마음 말이다.

명절의 의미는 달라졌지만 본질은 여전히 쉼과 연결이다. 누군가는 고향으로, 누군가는 해외로, 또 누군가는 그저 침대 위로 떠난다. 모두의 길은 다르지만 목적지는 같다. 조금이라도 더 나다운 휴식, 그것이 현대판 한가위의 풍경이다. 이제 “풍성한 한가위 되세요” 대신 “당신다운 명절 보내세요”라고 인사해도 좋겠다. 고향이든 공항이든, 혼자든 여럿이든, 우리는 결국 같은 달을 바라보며 같은 마음을 빌 테니까.

