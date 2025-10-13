[이문원의 쇼비즈워치] ‘신인’의 정의

그룹 엔하이픈, 에스파, 에이티즈(왼쪽부터 시계방향으로). 각 소속사 제공

추석 연휴였던 지난 한 주 국내 대중문화 온라인 커뮤니티는 내년 2월1일(현지 시간) 열리는 제68회 그래미상 시상식 화제로 들썩였다. 미국 최대 대중음악상인 그래미상에 후보로 출품한 K팝 팀에 관련해서다. 그중 특히 최우수 신인상(Best New Artist) 부문 출품 팀들을 두고 설왕 설래가 오갔다. 빌보드지 등 현지 미디어에 따르면 해당 부문에 출품한 K팝 팀은 보이그룹 에이티즈와 엔하이픈, 걸그룹 에스파와 미국 현지화 걸그룹 캣츠아이 등이다. 그런데 위 팀들이 대체 왜 ‘신인’으로 분류되느냐는 의문이 터져 나온 것.

애초 에이티즈는 2018년, 엔하이픈과 에스파는 2020년 데뷔한 팀이고, 심지어 캣츠아이조차 애매하단 얘기가 나왔다. 제68회 그래미상은 2024년 8월31일부터 2025년 8월30일 사이 활동이 심사 대상이지만, 캣츠아이가 미국과 한국서 동시에 데뷔 EP를 낸 건 기준 시점 이전인 2024년 8월16일이란 것. 다른 팀들 역시 미국 시장용 영어 곡 발매를 데뷔 기준으로 삼는다 해도 여전히 아귀가 맞지 않는다. 예컨대 에스파만 해도 워너 레코드를 통해 미국으로 배급된 첫 영어 디지털 싱글 ‘Better Things’는 2년도 더 전인 2023년 8월18일 발매됐었다.

그럼 뭘까. 최우수 신인상에 있어 그래미상을 주최하는 미국 레코딩 아카데미(NARAS) 측 기준은 대체 뭘까 말이다. 일단 한국서 인지하는 ‘신인’ 개념이 아니란 점부터 짚고 넘어가야 한다. 아티스트 경력 측면에서 신인이냐가 아니라 해당 아티스트를 소비하는 소비자 대중 입장에서 ‘뉴 아티스트’로서 여겨지는지 차원이라 봐야 한다. 미국 레코딩 아카데미 측 설명을 옮겨볼 만하다. ‘대중의 의식에 돌파구를 마련한 시기’ 기준으로 신인 여부를 가늠한단 것.

결국 ‘활동 시작 후 어느 정도 성공을 거둬 처음 대중적으로 인지된 시기’를 맞이한 이들을 신인으로서 간주하겠단 얘기다. 그러다 보니 후보 출품 자격도 특이하다. 데뷔 연도와 관계없이 지금껏 5곡 이상 또는 한장 이상 앨범을 발표한 아티스트다. 이전까진 이 같은 활동 하한선 외에 상한선도 존재해 30곡 이하 또는 3장 이하 앨범을 발표한 이들이 대상이었지만 2020년 이후 상한선은 폐지됐다. 다만 신인상 후보 출품은 3회까지만 용인된단 한계가 존재한다.

실제로 지난해 그래미상 신인상 후보로 올랐던 사브리나 카펜터는 2014년 EP ‘Can’t Blame a Girl for Trying’으로 데뷔해 이미 활동 12년 차였고, 그간 6장의 정규앨범을 발표한 상태였다. 그러나 2017년과 2024년 두 번만 신인상에 출품했었기에 3번째 출품도 가능해졌고, 그렇게 3수 만에 후보로 오르게 됐다. 2024년 발표한 싱글 ‘Espresso’가 세계적인 히트를 기록하면서 데뷔 후 처음 ‘대중의 의식에 돌파구를 마련한 시기’를 맞이했단 판단에서다.

그러니 에이티즈든 엔하이픈이든 에스파든 그래미상 신인상 후보 출품 자격 조건엔 전혀 위배되지 않는다. 그간 출품 이력이 3번을 넘지만 않았다면 말이다. 여러모로 흥미로운 기준이라 볼 수밖에 없는데, 그 배경으론 한국과 미국 간 대중음악시장 분위기 차이, 그리고 대중음악 상의 지향점 차이가 드리워져 있다. 하나씩 살펴보자.

먼저, 그래미상은 위에서 알 수 있듯 전 부문 출품제를 택하고 있다. 미국이 세계 최대 대중 음악시장이자 최대 대중음악산업을 가진 탓이 크다. 그만큼 독립 레코딩과 배급도 활성화됐기에 자신이 직접 출품하는 형식이 아니라면 주최 측으로선 어디서 어떤 음악이 등장했는지 1/10도 파악할 수 없는 수준이란 것. 다른 식으로 보면, 비록 왕성하게 배급된 음악이 아니라 도 까다로운 절차를 밟아나갈 정도로 그래미상에 참여할 의지만 확고하다면 일단 들어보고 판단하는 수고를 아끼지 않겠단 뜻도 된다. 독립 레이블 뮤지션들에 힘을 실어주겠단 제스처다.

한편, 신인상의 경우 지금껏 낸 곡의 상한선을 없애는 대신 특이하게도 하한선은 완강하게 지정해 둔 점을 생각해 볼 필요가 있다. 이런 기준이면 K팝 씬에서 흔히 취하는 데뷔 패턴, 즉 4곡 정도 들어간 데뷔 미니앨범(EP)을 한장 내놓은 팀이라면 그 타이틀곡이 아무리 대단한 히트를 기록했더라도 신인상 후보로선 자격 미달이 된다. 쉽게, 지난 6월 데뷔 싱글에 수록된 ‘Famous’와 ‘Wicked’로 국내 음원 차트 파란을 일으킨 혼성그룹 올데이프로젝트만 해도 지금 시점으론 기준 미달이 된단 얘기다.

이유는 신인상 개념의 정의 차원에서 발생한다. 아무리 히트했더라도 달랑 노래 한두 곡 내놓은 이에게 신인상을 준다면 그건 그 노래에 대한 평가일 뿐 아티스트 자체에 대한 평가라 보긴 힘들단 것. 그러니 최소 5곡 이상 또는 정규앨범 한장 이상은 내놓은 이들이어야 그 음악적 지향점을 파악하고 아티스트 역량도 제대로 가늠해 볼 수 있단 얘기다.

끝으로, 저 말 많고 탈 많은 ‘대중의 의식에 돌파구를 마련한 시기’ 개념을 돌아보자. 사실 이런 개념은 미국 대중문화상 전체에 걸쳐 작동하고 있다. 영화 부문만 해도 그렇다. 인디펜던트스피릿 상이나 전미비평가위원회상, MTV 영화상 등은 신인상 명칭 대신 최우수 돌파구(Best Breakthrough)상 명칭 아래 해당 연도 처음 주목받은 배우 등을 선정하고 있다.

이는 미국 특유의 소비자 중심주의를 대변한단 평가지만, 광대한 미국 대중문화시장에서 데뷔 1년도 채 안 된 아티스트가 주목받기란 거의 불가능하단 점을 시사하기도 한다. 나아가 제대로 활약한 신인이 마땅치 않은 해엔 단순히 지난 1년 내 데뷔했단 이유만으로 누군지도 모를 이들에 상을 안겨줘야 하는데, 이런 요식행위에 대체 무슨 의미가 있느냐는 것. 특히 TV로 방영되는 유명 시상식의 경우 더욱 이런 딜레마가 크게 다가와 상업적 선택으로서도 ‘어느 정도 성공을 거둬 처음 대중적으로 인지된’ 이들을 대상으로 삼을 수밖에 없다.

그러고 보면 이 같은 딜레마는 한국 대중문화 시상식에서도 고질적으로 벌어지는 문제다. 특히 K팝 부문 신인상은 시상식에서 처음 이름을 듣게 되는 경우도 많단 평판. 그 밖에 다양한 딜레마들도 K팝 산업이 성장하면서 점차 대동소이해진다. 사실은 한국과 미국의 차이를 알게 된다기보다 오히려 그 현실적 유사함을 새삼 깨닫게 되는 구석이 많단 얘기다. 그러니 궁극적으론 한국도 그래미상과 같은 결론에 이르게 되리란 전망이 많다. 단순 형식뿐 아니라 미국 대중문화상이 지향하는 기저의 철학과 관점 차원에 특히 그렇다. 이번에 화제가 된 그래미상 최우수 신인상 부문 이모저모를 그저 ‘딴 나라 얘기’ 정도로 치부해 버릴 순 없는 이유다.

