‘기다렸어, 어서 와’…감동과 환희의 한화 입단식, ‘Hello Future!’

사진=한화이글스 제공

“새벽훈련을 위해 일어났을 때 하루도 거르지 않고 항상 저보다 먼저 일어나 아침식사를 차려주신 어머니 정말 감사합니다.”

“이제 프로선수로서 사회에 나가는 우리 아들, 축하하고 항상 뒤에서 응원할게.”

11일 대전 중구 소재 대전중구문화원에서 2026 한화 신인 입단식 ‘헬로 퓨처!(Hello Future!)’이 개최됐다. 프로 선수로서 첫 발을 내디딘 이들은 부모님과 특별한 시간을 보냈다.

선수들은 직접 자신의 이름이 새겨진 유니폼을 부모님께 입혀드리며 마음속으로만 간직했던 감사한 마음을 손 편지로 적어 표현했다. 선수들의 떨리는 감사 편지에 부모님들은 눈시울을 적시며 프로야구 선수가 된 아들에게 사랑과 격려의 답사를 전했다.

이날 행사장을 가득 채운 선수 가족, 그리고 대전고, 공주고, 라온고, 야탑고, 유신고 2학년 야구선수 등 170여명은 당당히 프로야구선수가 된 신인선수 14명의 입단을 함께 축하했다.

사진=한화이글스 제공

한화는 이날 구단버스 3대로 선수들과 선수가족을 대전 한화생명 볼파크에서 행사장까지 함께 이동할 수 있도록 했다.

행사장 입구에 마련된 14명 선수들의 배너 앞에서 선수와 선수 가족은 기념촬영을 하며 기쁨을 만끽했다.

입단식에서 박종태 한화이글스 대표이사는 신인선수들의 유니폼을 직접 입혀주며 “오늘 입단한 선수들이 앞으로 메이저리그 무대에 서는 날이 현실이 될 수 있도록 구단은 한계를 두지 않고 지원하겠다”고 약속했다.

박종태 대표이사와 손혁 단장은 선수 부모님들이 그동안 선수를 키우기 위해 노력하신 노고에 감사하며 “앞으로는 꼭 꿀잠 주무시라”는 인사와 함께 고급 베개를 선물했다.

사진=한화이글스 제공

이날 입단식은 총 3부로 나뉘어 진행됐다.

1부에서는 손민정 변호사가 신인선수, 선수 가족, 학생 선수들을 대상으로 프로야구 선수로서 가져야할 소양과 태도에 대한 한국프로스포츠협회의 스포츠윤리 교육을 진행했다.

2부에서는 구단이 마련한 입단식, 3부는 선수와 가족들이 앞으로 1군 무대에서 활약할 대전 한화생명 볼파크 투어가 이어졌다.

사진=한화이글스 제공

선수들과 선수 가족은 입단식 행사 후 구단버스로 다시 한화생명 볼파크로 이동해 앞으로 선수들이 활약할 그라운드와 덕아웃, 라커, 실내 연습장 등 구장 곳곳을 둘러본 후 1군 선수들이 먹는 선수단 식단으로 저녁식사를 함께하며 모든 행사를 마무리했다.

정민혁 한화 스카우트팀장은 “우리 팀에 들어온 선수들을 키워주신 부모님과 가족들에게는 좋은 추억이, 선수들에게는 잊지 못할 초심이, 2학년 선수들에게는 나도 프로야구 선수가 돼 저 무대에 서야겠다는 동기부여가 되길 바라는 마음에 특별한 입단식을 열고 있다”며 “선수와 가족 모두 한화 일원이라는 마음으로 깊은 소속감을 가질 수 있도록 앞으로도 뜻깊은 입단식을 진행해 나갈 것”이라고 말했다.

사진=한화이글스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]