공기청정기인가, 캣타워인가… 미국 타임지 ‘최고 발명품’ 선정된 LG가전

LG 퓨리케어 에어로캣타워를 올해의 최고 발명품으로 선정한 타임지의 홈페이지 갈무리.

공기청정기이자 반려묘를 위한 캣타워이기도 한 ‘LG 퓨리케어 에어로캣타워’가 미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘최고의 발명품’으로 선정됐다. 캣타워는 높은 곳을 좋아하는 고양이의 습성을 반영해 탑처럼 높게 만든 구조물을 뜻한다.

12일 가전업계에 따르면 타임은 LG전자의 에어로캣타워를 올해 최고의 발명품으로 뽑으면서 “세련되고 공간을 절약하는 에어로캣타워는 반려묘와 인간 모두에 이점을 제공한다”고 평가했다.

이 제품은 공기청정기 상단에 반려묘의 휴식 공간이 마련됐다. 반려묘가 안정감을 느낄 수 있는 돔 형태의 좌석에 온열 기능도 탑재됐다. 아울러 체중 측정 기능이 있어 실시간으로 반려묘의 체중 변화를 확인하고 추이를 관리할 수 있다.

LG전자 관계자는 “반려묘와 보호자의 공존 공간에 새로운 기준을 제시한 제품”이라며 “생활의 편리함과 감성적인 만족을 동시에 제공하는 LG전자만의 혁신 기술로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

회사의 에어로시리즈는 반려묘 가정을 위한 이번 제품 외에도 블루투스 스피커가 결합된 ‘에어로스피커’, 테이블 형태의 ‘에어로퍼니처’ 등 각자 라이프스타일에 맞춰 상단 모듈만 교체할 수 있도록 만들어졌다.

타임지가 올해 최고의 발명품으로 선정한 에어로캣타워. LG전자 제공

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]