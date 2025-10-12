‘알쓸신잡’ 김상욱 교수, 심근경색 직전 위기…“긴급 시술 받고 회복 중”

물리학자 김상욱 교수. 사진 = tvN

‘알쓸신잡’ 시리즈에 출연해 대중에게 얼굴을 알린 물리학자 김상욱 교수가 위급했던 상황을 털어놨다.

김 교수는 11일 자신의 SNS를 통해 “추석 연휴 기간 중 몸이 좋지 않아 한밤중에 응급실에 갔다”며 “심근경색 직전 상황이라며 곧바로 중환자실에 입원시켰다”고 밝혔다.

이어 그는 “긴급하게 심혈관 스텐트 시술을 받았다”며 “담당 의사 선생님 말로는 심근경색이 일어났어도 할 말 없는 상황이었다고..시술은 잘 끝났고 지금은 빠르게 회복 중”이라고 전했다.

김 교수는 입원 당시 느낀 점도 함께 전했다. 그는 “중환자실, 병동 생활을 하며 병원에서 정말 많은 분들이 고생하며 애쓰고 있다는 것을 새삼 느낄 수 있었다”며 “제 목숨을 구해주신 의료진 여러분께 진심으로 감사 드린다”고 감사의 뜻을 전했다.

한편, 김상욱 교수는 경희대학교 물리학과 교수로, tvN ‘알쓸신잡’, ‘알쓸별잡’ 등의 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

