그룹 아이브(안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 브랜드평판 1위를 기록하며 대중성을 입증했다.

한국기업평판연구소는 걸그룹 브랜드에 대한 참여지수·미디어지수·소통지수·커뮤니티지수를 측정한 뒤 걸그룹 브랜드평판 순위를 12일 발표했다. 지난 달 12일부터 오늘까지 측정한 브랜드 빅데이터 5274만8170개를 분석했다.

브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내서 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표다.

10월 걸그룹 브랜드평판 30위 순위는 아이브, 블랙핑크, 트와이스, 레드벨벳, 오마이걸, 르세라핌, 아이들, 키키, 에스파, 아일릿, 베이비몬스터, 에이핑크, 우주소녀, 하츠투하츠, 하이키, 마마무, ITZY, 프로미스나인, 키스오브라이프, 피프티피프티, 엔믹스, 스테이씨, 이즈나, 리센느, 트리플에스, 캣츠아이, 케플러, 소녀시대, 유니스, 우아 순으로 나타났다.

1위를 차지한 아이브 브랜드는 참여지수 15만7624, 미디어지수 61만6918, 소통지수 265만5715, 커뮤니티지수 288만7476을 기록, 브랜드평판지수 631만7733으로 분석됐다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 “아이브 브랜드에 대한 링크분석에서는 청량하다, 귀엽다, 적수없다가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 빌보드, 아이브 콘서트 영화, 리스본이 높게 나왔다. 아이브 브랜드에 대한 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 93.89%로 분석됐다”고 설명했다.

