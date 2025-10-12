[TV핫스팟] ‘화려한 날들’ 정일우, 정인선과 시청자 제대로 저격…엔딩까지 ‘심멎’

정일우가 정인선의 멜로 라인이 시청자의 심장을 제대로 저격했다

11일(어제) 저녁 8시 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’ 19회에서는 이지혁(정일우 분)이 지은오(정인선 분)와 이상철(천호진 분)이 편의점에서 소소한 생일 파티를 즐기는 모습을 목격하며 오해와 질투가 교차하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 지혁은 편의점에서 은오와 함께 있는 남자가 상철이라는 사실은 알아채지 못한 채 은오에게 남자친구가 있다는 오해를 하고 돌아섰다. 동시에 상철은 자신의 생일을 챙겨주는 것도 모자라 자신의 복잡한 속내까지 알아주는 은오에게 고마움을 느꼈다.

이후 지혁은 은오와 사무실을 합치기로 결정한 후 일에만 몰두하려고 했지만, 결국 지난 밤의 질투심과 걱정이 뒤섞인 말투로 “사람 조심하라고. 특히 남자”라며 은오에게 충고했다. 또한 성재에게 은오의 남자친구 이야기를 전하며 걱정을 내비쳤다. 반면 은오는 차갑게 밀어내도 자신을 걱정하는 지혁의 태도에 의문을 품었다.

상철과 김다정(김희정 분) 사이에도 갈등이 이어졌다. 다정은 상철이 자격증 학원 수업 시간을 속이고 편의점 아르바이트를 한 데 이어 필기시험 합격 사실조차 숨겼다는 점에 배신감을 느꼈고, 상철은 그제야 다정에게 솔직한 심정을 털어놓았다.

한편, 고성희(이태란 분)는 직접 병원장까지 만나 본격적으로 은오에게 간이식을 받기 위한 계획을 세웠다. 성희가 바쁜 틈에 몰래 만화책을 보던 박영라(박정연 분)는 편히 만화책을 보기 위해 인생 처음으로 성희에게 거짓말을 하며 화실을 독차지하는 데 성공했다.

그런가 하면, 지강오(양혁 분)는 엄마 정순희(김정영 분)의 가게를 찾았다. 은오는 가게 앞에 서 있는 강오를 보고 그를 붙잡으려 했지만 순희는 오히려 은오를 제지하며 강오를 내몰았다. 이를 보고 상처받은 강오는 결국 찜질방으로 향했다.

상철과 다정의 말싸움을 들은 지혁은 상철에게 생활비를 주겠다고 말했지만, 자존심이 상한 상철은 또다시 지혁과 다툰 끝에 집을 나갔다. 갈 곳이 없던 상철은 은오의 배려로 카페 창고에서 하룻밤을 보내게 되었고, 그곳이 지혁이 머물던 곳임을 모른 채 그가 남긴 낙서를 보며 밤을 보냈다.

방송 말미, 지혁과 은오는 카페를 개조해 사무실로 만들기 위해 본격적으로 움직였다. 지혁은 은오의 공간을 확보해주고 싶은 마음에 단호한 태도를 보였고, 은오는 이를 이해하지 못해 긴장감이 고조됐다. 언쟁 도중 지혁은 “내가 너 좋아하나 보지”라며 자신도 모르게 감정을 고백해 시청자들을 숨죽이게 만들었다.

방송을 본 시청자들은 “은오 남친 생긴 줄 알고 지혁이랑 성재 둘 다 안절부절하는 거 진짜 웃기다”, “고성희 처음부터 가련한 은오의 간을 빼내려는 흉계였어”, “순희 강오한테 단호하게 대하는 거 마음 아프지만 잘하는 행동 같음. 역시 훌륭한 어머니시네”, “지혁이 자기 자존심도 있으면 아버지도 자존심 있는 거 좀 알아주면 좋겠다”, “지혁이랑 은오 티격태격해도 가만 보면 천생연분이다” 등 뜨거운 반응을 보였다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

