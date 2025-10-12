'불후의 명곡' 원위, 박정현 '사랑보다 깊은 상처' 파격 재해석

'실력파 밴드' 원위(ONEWE)가 '불후의 명곡'에서 반전미 넘치는 무대를 꾸몄다.

원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 지난 11일 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다' 아티스트 박정현 편에 출격, 다양한 분위기를 아우르며 '믿고 듣는 밴드' 수식어를 또 한 번 입증했다.

이날 원위는 박정현의 '사랑보다 깊은 상처'를 선곡, 원위만의 짙은 감성으로 지금껏 보지 못한 색다른 매력을 선사했다. "치료해 드릴게요"라는 시그니처 멘트로 오프닝을 연 용훈은 중저음의 매력적인 목소리로 본 무대의 시작을 알렸고, 이내 동명의 화음이 더해져 몰입감을 극대화했다.

트렌치코트로 멋을 낸 감성 충만한 가을 남자의 모습에서 용훈과 동명이 트렌치코트를 벗어던지며 분위기가 180도 바뀌었다. 원위만의 밝고 신나는 밴드 사운드에 뉴트로 감성의 경쾌한 리듬감이 어우러져 관객들의 뜨거운 호응이 잇따랐다. 멤버들의 열정적인 연주에 이은 용훈의 폭발적인 샤우팅이 화룡점정이었다.

원위의 무대를 본 원곡자 박정현은 "'이렇게도 노래할 수 있구나' 하고 깜짝 놀랐다. 원위의 라이브는 처음 보는데 '콘서트 하면 꼭 보러 가야겠다' 생각이 들었다. 에너지 넘치면서도 제목부터 슬픈 '사랑보다 깊은 상처'의 또 다른 면, '이 노래로 치유를 할 수 있구나'라는 점에서 잘 들었다"라고 극찬했다.

이무진 또한 "도입부 어쿠스틱 기타 한 대로 무대를 펼쳐내는 데 재미있는 페이크에 당했다. 원곡과 똑같은 코드로 가다가 분위기를 대반전시켰다. 파격적인 편곡이 아니었나 싶다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

한편, 원위는 지난 7일 미니 4집 'MAZE : AD ASTRA'를 발매하고, 전격 컴백했다. 멤버 전원이 직접 작사, 작곡, 편곡 등에 고루 참여해 그룹의 음악적 정체성을 더욱 확고히 했다는 평가를 받고 있다. 'MAZE : AD ASTRA'를 통해 독보적인 스토리텔링을 전개한 원위는 다양한 음악방송과 웹 콘텐츠 등에 출연하며 '실력파 밴드'로서 활약을 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]